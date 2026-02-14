Не Нобелевская премия: Павел назвал возможное последствие "быстрого мира" в Украине

По мнению чешского лидера, Россия еще не достигла понимания, что она не сможет выиграть на поле боя. Поэтому необходимо создать условия, чтобы Москва наконец поняла это.

"Надо создать условия для России, когда она поймет, что больше не сможет добиться успеха на поле боя и единственный путь - это переговоры. Я не уверен, что Россия уже достигла этого понимания", - сказал Павел.

Аналогичный скепсис относительно готовности Москвы к миру выразили и другие участники дискуссии, премьеры Хорватии и Нидерландов Андрей Пленкович и Дик Схооф.

Павел в свою очередь отметил, что Россия - это слабая страна с большим количеством ядерных вооружений. Поэтому к ней так и надо относиться.

Отдельно президент Чехии высказался по вопросу "быстрого мира" в Украине. Он считает, что такой подход будет иметь определенные последствия.

""Быстрый" мир не будет иметь следствием Нобелевскую премию мира, он будет иметь следствием новую агрессию скоро", - заявил чешский лидер, имея в виду, что мир должен обязательно быть справедливым для Украины.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен согласилась с мнением президента Чехии, отметив, что плохое мирное соглашение для Украины откроет двери новым атакам со стороны России. В частности, против Украины или других стран в Европе.