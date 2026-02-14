Не Нобелівська премія: Павел назвав можливий наслідок "швидкого миру" в Україні

На думку чеського лідера, Росія ще не досягла розуміння, що вона не зможе виграти на полі бою. Тому необхідно створити умови, щоб Москва нарешті зрозуміла це.

"Треба створити умови для Росії, коли вона зрозуміє, що більше не зможе здобути успіх на полі бою і єдиний шлях - це переговори. Я не впевнений, що Росія вже досягла цього розуміння", - сказав Павел.

Аналогічний скепсис щодо готовності Москви до миру висловили й інші учасники дискусії, прем'єри Хорватії та Нідерландів Андрей Пленковіч та Дік Схооф.

Павел у свою чергу наголосив, що Росія - це слабка країна з великою кількістю ядерних озброєнь. Тому до неї так і треба ставитись.

Окремо президент Чехії висловився щодо питання "швидкого миру" в Україні. Він вважає, що такий підхід матиме певні наслідки.

""Швидкий" мир не матиме наслідком Нобелівськую премію миру, він матиме наслідком нову агресію скоро", - заявив чеський лідер, маючи на увазі, що мир має обов'язково бути справедливим для України.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен погодилась з думкою президента Чехії, зазначивши, що погана мирна угода для України відкриє двері новим атакам з боку Росії. Зокрема, проти України або ж інших країн в Європі.