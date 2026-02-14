Не Нобелівська премія: Павел назвав можливий наслідок "швидкого миру" в Україні

Президент Чехії Петр Павел заявив, "швидкий мир" в Україні призведе не до Нобелівської премії миру, а до нової агресії в найближчий час.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука.
На думку чеського лідера, Росія ще не досягла розуміння, що вона не зможе виграти на полі бою. Тому необхідно створити умови, щоб Москва нарешті зрозуміла це.
"Треба створити умови для Росії, коли вона зрозуміє, що більше не зможе здобути успіх на полі бою і єдиний шлях - це переговори. Я не впевнений, що Росія вже досягла цього розуміння", - сказав Павел.
Аналогічний скепсис щодо готовності Москви до миру висловили й інші учасники дискусії, прем'єри Хорватії та Нідерландів Андрей Пленковіч та Дік Схооф.
Павел у свою чергу наголосив, що Росія - це слабка країна з великою кількістю ядерних озброєнь. Тому до неї так і треба ставитись.
Окремо президент Чехії висловився щодо питання "швидкого миру" в Україні. Він вважає, що такий підхід матиме певні наслідки.
""Швидкий" мир не матиме наслідком Нобелівськую премію миру, він матиме наслідком нову агресію скоро", - заявив чеський лідер, маючи на увазі, що мир має обов'язково бути справедливим для України.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен погодилась з думкою президента Чехії, зазначивши, що погана мирна угода для України відкриє двері новим атакам з боку Росії. Зокрема, проти України або ж інших країн в Європі.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від президента України "дій" в контексті мирного процесу. За його словами, Росія хоче укласти угоду, а якщо Зеленський не приступить до дій, тоді він "втратить чудову можливість".
Варто зазначити, що за останній місяць у кількох виданнях з'явилася інформація, що Україна нібито почала підготовку до проведення виборів президента і референдуму до 15 травня, оскільки цього вимагає адміністрація Трампа.
Також за даними Reuters, США і Україна обговорювали можливість укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року.
Крім того, президент Володимир Зеленський публічно заявив, що США хочуть завершення війни до червня і будуть тиснути.
Вчора український лідер також повідомив, що референдум щодо мирної угоди з Росією може відбутися вже через кілька місяців.
