No connect. Как подготовиться к затяжным отключениям света, связи и тепла

Свет

Из-за российских обстрелов экстренные отключения могут вводиться чаще. Кроме того, по словам премьера Дениса Шмыгаля, их продолжительность может увеличиться. В результате украинцы днями могут оставаться без света.

"Если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться. Мы восстанавливаем сразу все, что можем. Но следующие волны приводят к новым разрушениям. Соответственно, отключения света - и плановые, и аварийные - могут стать более частыми и длинными", - отметил он.

В результате последних атак ситуация настолько ухудшилась, что вполне возможен переход от плановых отключений к плановым включениям света. При этом электричество могут давать всего на 2-3 часа. В связи с этим, например, Киев уже готовится к разным сценариям, в том числе и к полному обесточиванию.

Важно помнить, что во время отключения света могут не работать сирены воздушной тревоги. Тогда за оповещениями нужно следить по радио, через приложение "Тревога" или "Киев Цифровой" (для киевлян).

Как узнать графики отключения

В Украине применяются графики подачи света. Иногда они сменяются аварийными отключениями, под которые невозможно подстроиться. Но важно знать хотя бы приблизительный график. Как правило, его публикуют облэнерго в каждом регионе.

Узнать, какой действует график конкретно у вас, можно по ссылкам:

Как без света зарядить смартфон и другие гаджеты

Оптимальным вариантом является приобретение повербанка. На случай веерных и аварийных отключений их нужно постоянно держать заряженными. При покупке рекомендуется обращать внимание на мощность и емкость.

Например, компактные модели емкостью от 3000 до 6000 мАч почти не в состоянии зарядить планшеты или ноутбуки, но обеспечивают одну-две зарядки среднестатистического смартфона.

Повербанки средней емкости от 7000 до 15000 мАч позволяют несколько раз зарядить смартфон. А также обеспечить питание для ноутбука, но, как правило, в этом случае они должны выдавать ток мощностью от 30 Вт.

Кроме того, можно обратить внимание на другие источники энергии. Например, смартфон можно зарядить от того же ноутбука или Bluetooth-колонки. Владельцы автомобилей могут воспользоваться зарядкой, которая работает от прикуривателя. Также при регулярных отключениях света поможет источник бесперебойного питания, домашний генератор (проблематично в условиях многоквартирных домов) или портативные солнечные панели.

Подробнее читайте в материале "Если нет света. Как зарядить смартфон и другие гаджеты во время блэкаута".

Как сохранить продукты

Следует помнить, что охлажденные или замороженные продукты могут стать опасными при длительных отключениях света. В частности, если холодильник не работал более 4 часов, то такие продукты как мясо, рыба, молочные продукты, нарезанные фрукты и овощей нужно выбросить. То же самое относится к продуктам в морозильной камере, если света не было более 48 часов.

Овощи и фрукты могут храниться в темном и прохладном месте. Мясо при минусовой температуре можно обернуть бумагой и полотенцем, выставить на улицу либо вывесить за окно. Рыбу лучше засолить или приготовить консервы, сливочное масло - обернуть бумагой, вынести на улицу или оставить в другом прохладном месте, творог - хорошо завернуть в пакет.

Молоко можно прокипятить с содой и перелить в чистые сухие банки. Сметану - переложить в стеклянные банки и опустить в холодную воду. Из хлеба рекомендуется насушить сухарей, яйца можно хранить при комнатной температуре около недели. Колбасу достаточно укутать полотенцем, промоченным соленой водой, и оставить в прохладном месте.

Скоропортящиеся продукты неплохо хранятся в специальных термосумках. Кроме того, можно соорудить "атмосферный холодильник" - для этого нужно поместить их в герметичную посуду и поставить ее в таз с водой. Затем накрыть мокрым полотенцем и опустить концы в воду. Еще один выход - хранить продукты на балконе или прибить с наружной стороны окна гвозди, на которые повесить пакеты с продуктами.

Отметим, ряд продуктов не требует особых условий хранения. Это соль, сахар, вермишель, крупы, консервы, сушеное и вяленое мясо, хлебобулочные изделия, сладости (печенье, конфеты, шоколад, мед, вафли, батончики, сгущенка), детское питание.

Более подробные рекомендации - в материале "Если отключили свет. Как сохранить продукты без холодильника".

Мобильная связь

Удары по объектам энергетики влияют и на мобильную связь. Как правило, при длительном отсутствии света перестает работать оборудование мобильных операторов. Представители большой тройки - Vodafone, lifecell и Kyivstar - отмечают, что их станции могут некоторое время работать от аккумуляторов или генераторов, но в нынешних условиях никто из них не может гарантировать стабильное покрытие.

В таком случае может выручить национальный роуминг. Простыми словами - достаточно в настройках смартфона переключиться между операторами. Для этого нужно:

Отключить автовыбор сети

Найти и подключиться к доступной сети

Если зарегистрироваться не удалось, нужно выбрать другую сеть

Проверить возможность исходящего звонка или смс

Фото: памятка на случай отсутствия связи

Следует помнить, что при перебоях в работе сотовой связи может не работать мобильный интернет. Операторы сами ограничивают его, поскольку для передачи данных в аварийном режиме часто невозможно обеспечить мощности, и приоритет отдается телефонной связи.

По мнению президента Kyivstar Александра Комарова, существуют риски, что мобильная связь будет работать в режиме точечного покрытия. То есть будут целые территории вообще без связи.

"И это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей, и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь. Но это не значит, что Киев без связи…Если говорить о наиболее уязвимых на сегодняшний день областях - это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская", - отметил он в интервью "НВ".

Интернет

Может быть так, что электричество уже дали, но домашний интернет все равно не работает. Причина - обесточенные серверы вашего провайдера. Проблема решается сменой провайдера, который позаботился о резервных источниках питания, и покупкой небольшого количества дополнительного оборудования. В таком случае достаточно запитать Wi-Fi роутер через повербанк, блок бесперебойного питания или другие устройства.

Если провайдер поддерживает услугу GPON (Gigabit Passive Optical Network), интернет может работать, даже когда нет света. Поскольку работа оптоволоконной сети поддерживается с помощью аккумуляторов или генераторов.

Нужно убедиться, что оптоволокно заведено в квартиру, после чего подключить оптический терминал и роутер к дополнительному блоку питания.

В отдельных случаях достаточно просто подключить интернет-кабель напрямую к ноутбуку. Однако современные модели могут не поддерживать LAN-вход, и здесь выручит покупка сетевой карты с переходником с LAN на USB.

Если ваш провайдер обеспечил резервное питание оборудования от аккумуляторных батарей, то запаса энергии может хватить на 4 часа при отключениях света.

Подробнее о том, как оставаться онлайн, читайте в материале "Как можно пользоваться домашним интернетом, когда нет света: полезные советы".

Отметим, автономный интернет может обеспечить провайдер, который предоставляет услуги по технологии ADSL, мобильный 4G-роутер или спутниковый интернет типа Starlink.

Вода

Перебои с электроснабжением могут привести к проблемам с водой. На такой случай нужно заблаговременно запастись технической и питьевой водой на всех членов семьи минимум на три дня. Питьевую можно набрать с бюветов, колодцев или на пунктах разлива; техническую - из крана, если ее подача еще не прекращена.

Для приготовления еды воду следует отдельно прокипятить, чтобы обеззаразить ее.

Фото: рекомендации Минздрава (t.me/OleksiyKuleba/2700)

Запасы воды необходимо делать из расчета от 1,5 до 2 литров в день на взрослого человека и от 10 до 12 литров для гигиены и приготовления пищи. Если есть сомнения в качестве питьевой воды, то ее можно очистить через фильтр-кувшин или специальными таблетками для быстрого обеззараживания.

Бюветы с питьевой водой в Киеве можно найти на интерактивной карте по этой ссылке. Похожие карты есть также во Львове, Хмельницком, Тернополе, Виннице и Луцке.

Более подробные рекомендации, а также что нужно знать при длительном хранении воды в бутылях, - в материале "Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой".

Тепло

Удары по критической инфраструктуре могут нарушить работу централизованных систем отопления. На случай чрезвычайной ситуации следует подготовить одну комнату, которая будет обогреваться, провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить окна и двери.

Желательно убрать шторы от батарей, отодвинуть от них мебель и снять декоративные панели. В частном доме рекомендуется установить твердотопливные котлы, которые работают на дровах или брикетах. При наличии индивидуального отопления в квартире следует заранее провести техническое обслуживание котла.

Выбранная для обогрева комната со спальным местом должна быть сухой. Убрать лишнюю влажность можно с помощью силикагеля. Далее следует включить дополнительный источник тепла, но не более одного обогревателя, поскольку перегрузка сети может привести к аварии.

На всякий случай выясните, где находится ближайший пункт обогрева. Или заранее договоритесь с родственниками и знакомыми о совместных действиях, если в вашем жилье слишком холодно.

При длительном отсутствии отопления категорически запрещено:

греться от газовой плиты или зажженных конфорок;

использовать в квартирах "буржуйки", газовые баллоны, дизельные и бензиновые генераторы;

включать больше одного электрического обогревателя.

Чем-либо заменить централизованное отопление в квартире достаточно сложно. Во-первых, генератор, с помощью которого можно запитать электрический обогреватель, из-за выхлопных газов нельзя устанавливать в жилых помещениях, кладовке или на лестничной кнопке. Что касается "буржуек", их тоже нельзя использовать в квартирах без отвода дыма.

Более подробно ситуация рассматривалась в материале "Зима во время войны. Как не замерзнуть дома без отопления".