Зима во время войны. Как не замерзнуть дома без отопления
Украинские власти полагают, что российские войска продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Поэтому под угрозой не только энергетика и водоснабжение, но и централизованные системы отопления.
РБК-Украина собрало рекомендации, как подготовиться к худшему сценарию и что делать при отсутствии отопления.
Подготовка к холодам
Министерство развития общин и территорий Украины рекомендует провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить окна и двери. На случай чрезвычайной ситуации следует подготовить одну комнату, которая будет обогреваться.
Желательно убрать шторы от батарей, отодвинуть мебель и снять декоративные панели. На стену за батареей можно наклеить теплоотражающий экран, например, из фольгированного материала.
В частном доме рекомендуется установить дополнительные источники тепла таких, как твердотопливные котлы, чтобы обогревать дом дровами или специальными брикетами. При наличии печного отопления следует подготовить его к отопительному сезону.
Что касается квартир, то при наличии индивидуального отопления нужно провести техническое обслуживание котла.
Фото: как подготовиться к холодам (facebook.com/MinregionUkraine)
Также советуют запастить твердым топливом, электрогенератором и топливом для него. Проверить состояние теплого пола, обогревателей и кондиционера (нужно выяснить, может ли он обогревать помещение и при каких температурах).
Что делать, если нет отопления?
В таких случаях рекомендуется выбрать комнату для обогрева и обустроить в ней спальное место. Поскольку больше всего тепла уходит через окна, следует плотно закрыть их шторами, жалюзи или роллетами. Отметим, комната должна быть сухой. Убрать лишнюю влажность можно с помощью силикагеля. Таким образом, он впитает влагу, а чем меньше частиц воды будет в воздухе, тем будет теплее.
Фото: что делать, если нет отопления (facebook.com/MinregionUkraine)
Далее следует включить дополнительный источник тепла, но не более одного обогревателя, чтобы не спровоцировать аварию в сетях. Если на улице выше 0 градусов, для обогрева можно использовать кондиционер.
Кроме того, советуют пить и есть горячее, беречь тепло от переохлаждения. На всякий случай выясните, где находится ближайший пункт обогрева. Заранее договоритесь с родственниками и знакомыми о совместных действиях, если в вашем жилье слишком холодно.
В условиях постоянной угрозы отключения бытовых коммуникаций следует заранее подготовить следующие запасы из расчета на трое суток:
- вода (питьевая и теническая)
- фонарик
- свечки
- готовая еда
- повербанк
- аптечка
- огнетушитель
Отметим, в Министерстве внутренних дел подготовили видеоинструкцию о том, как действовать если долго нет тепла и света в отопительный период.
Чего нельзя делать
Категорически запрещено при длительном отсутствии отопления:
- греться от газовой плиты или зажженных конфорок;
- использовать в квартирах "буржуйки", газовые баллоны, дизельные и бензиновые генераторы;
- включать больше одного электрического обогревателя;
- злоупотреблять спиртными напитками.
Можно ли чем-нибудь заменить отопление в квартире?
В первую очередь, на ум приходят генераторы, с помощью которого можно запитать электрический обогреватель. Однако из-за выхлопных газов их нельзя устанавливать в квартире, кладовке или не лестничной кнопке. Единственный вариант - балкон, при условии, что соседи не против.
В Украине есть примеры отопления газовыми котлами, но для этого необходим отдельный вентиляционный канал, который закладывается при строительстве дома. Такие системы имеют повышенную степень опасности, в том числе из-за угрозы отравления угарным газом.
Что касается "буржуек", то использовать их в квартире запрещено, поскольку нужно обеспечить отвод дыма. Кроме того, такие печи греют, пока горят дрова, после чего быстро остывают.
Греемся в квартире. Самые доступные способы
Обогреватель из свечи
Для того, чтобы изготовить такой обогреватель понадобятся два керамических цветочных горшка, тарелка, несколько гаек, длинный болт. Детальная инструкция приведена в видео.
Обогреватель из жестяной банки
Для этого понадобятся жестяная банка, линейка, маркер, шило, нож, бумага и спирт. Сначала нужно отметить полоску на банке, отступив от верха на треть. Затем обмотать бумагой по краю отметку, закрепить бумажную полоску скотчем и шилом проколоть отверстия по полосе.
После этого нужно залить в банку спирт, закрыть ее крышкой, встряхнуть и поджечь.
Грелки из пластиковых бутылок
Если есть возможность нагреть воду, то можно наполнить пластиковые бутылки горячей водой и расставить их по комнате и в кровати.
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