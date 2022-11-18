Отключение света в Украине могут стать более частыми и длинными: заявление Шмыгаля

В Украине могут вводить отключение электроэнергии чаще, если российские оккупанты продолжат обстреливать инфраструктуру. К тому же, их продолжительность может увеличиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

Он отметил, что энергетика Украины находится под ударом россиян на пороге зимы. Так, от наличия электроэнергии зависит не только свет в домах украинцев, но и тепло, водоснабжение, связь и транспорт.

Шмыгаль сообщил, что с начала полномасштабной войны в украинские подстанции попало уже более тысячи вражеских ракет и беспилотников.

От атак российских оккупантов также пострадали все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, которые передают энергию от генерации к потребителям. По словам премьера, некоторые подстанции оккупанты атаковали до 8 раз.

"Если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться. Мы восстанавливаем сразу все, что можем. Но следующие волны приводят к новым разрушениям. Соответственно, отключения света - и плановые, и аварийные - могут стать более частыми и длинными", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что одним из направлений подготовки Украины является импорт как можно большего количества энергогенерирующих средств.

Напомним, киевские власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

РБК-Украина также писало, что жителей Киевской области призывают готовиться к длительным отключениям света, которые могут продолжаться днями.

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