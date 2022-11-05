Если нет света. Как зарядить смартфон и другие гаджеты во время блэкаута

Из-за энергетического кризиса, вызванного ударами российских войск, в Украине введены графики отключений света. Но иногда они сменяются аварийными, поэтому следует помнить несколько способов, как зарядить смартфон и другие гаджеты.

Повербанк (внешний аккумулятор)

Это самый простой и очевидный способ зарядить устройство. В условиях аварийных или веерных отключений нужно держать повербанки всегда заряженными. Они бывают разными, поэтому при покупке следует обращать внимание на выносливость, мощность и емкость.

Емкость

Повербанки имеют минимальный саморазряд батареи, кроме того, их номинальная емкость может отличаться от реальной. Поэтому рекомендуется выбирать с запасом в 20-30%, то есть реальная емкость батареи, например, на 3000 мАч составляет 2700-2800 мАч.

От нее зависит количество устройств, которые можно обеспечить энергией за один полный заряд. Однако, чем больше емкость - тем больше вес и размер.

Самые компактные - от 3000 до 6000 мАч. Обычно это легкие модели, но они почти не в состоянии зарядить планшеты или ноутбуки. Хотя и обеспечивают одну-две зарядки смартфона или других портативных гаджетов.

Далее идут повербанки средней емкости от 7000 до 15000 мАч. Они уже позволяют несколько раз зарядить смартфон, планшет или даже ноутбук. Большие внешние аккумуляторы, как правило, имеют емкость от 20 000 мАч и выше.

Мощность

Стандартный вход USB Type-A выдает ток 2 ампера и напряжение 5 вольт. С такими показателями смартфоны заряжаются по несколько часов. Но современные повербанки способны выдавать ток напряжением более 20 вольт, что значительно ускоряет процесс.

Особое внимание стоит обратить тем, кто намерен заряжать ноутбук. Здесь мало того, чтобы повербанк имел большую емкость. Он должен поддерживать быструю зарядку, поскольку стандартному ноутбуку требуется от 30 Вт. Обычно такие модели внешних аккумуляторов оснащены портом USB Type-C.

Если у вас часто отключают свет - есть смысл приобрести несколько павербенков. К тому же, такие мобильные батареи пригодятся в поездке, на природе или вне дома.

Также отметим, что от таких внешних аккумуляторов можно заряжать не только смартфоны и ноутбуки. Они послужат отличным источником и для других гаджетов, таких как лампы и фонари, которые подключаются к питанию через разъем USB.

Источники энергии вокруг нас

Если есть необходимость держать заряженным только смартфон, то логично использовать другие гаджеты в качестве источника энергии, которые менее приоритетны в данном конкретном случае. Вероятно, у многих дома есть такие устройства.

Ноутбук

Это достаточно действенный способ подзарядить смартфон, поскольку для этого нужен всего лишь заряженный ноутбук и зарядный кабель USB. Смартфон таким образом будет заряжаться медленно, но для поддержки связи заряда должно хватить.

Минус такого способа - долго пользоваться ноутбуком вы навряд ли сможете.

Bluetooth-колонка

Она не обеспечит смартфон длительным зарядом, однако его хватит для телефонного разговора или выхода в интернет. Если у вас есть мощная заряженная колонка, достаточно подсоединить к ней телефон с помощью кабеля.

Автомобиль

Еще одна опция есть для владельцев автомобилей. В этом случае достаточно иметь специальную зарядку, которая работает от прикуривателя. Но лучше пользоваться таким способом во время поездки, поскольку длительная зарядка на месте может посадить автомобильный аккумулятор.

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Покупка таких устройств может стать спасением при регулярных отключениях света. В частности, источник бесперебойного питания позволяет оборудованию работать еще некоторое время от встроенных аккумуляторов. Обычно их устанавливают для защиты компьютеров от скачков напряжения, но они могут пригодиться для зарядки не очень емких гаджетов.

Автономные источники - генераторы и солнечные панели

Генераторы для дома

Это специальные портативные устройства, к которым можно подключать любые бытовые приборы. Но важный нюанс - такие мини-электростанции работают на бензиновом топливе, реже - на дизельном.

Для жителей высоток это может стать отдельной проблемой, поскольку генераторы нельзя устанавливать в комнатах, чтобы не угореть от выхлопных газов. Идеальный вариант - на балконе. Однако генераторы при работе могут издавать громкие звуки, чего не оценят ваши соседи.

Солнечные панели

Портативные солнечные панели могут стать дополнительным подспорьем для зарядки гаджетов. К их преимуществам относят компактность, водонепроницаемость, прочность и надежность. Что касается их особенностей, то нужно знать, что:

зарядное устройство с солнечной батареей мощностью до 0,7 Вт и емкостью аккумулятора до 5000 мАч подойдет для смартфонов, навигаторов и других небольших девайсов;

для планшета или ноутбука нужно смотреть в сторону панелей с мощностью более 1,5 Вт и емкостью батареи свыше 10000 мАч.

Как продлить автономность смартфона

Для того, чтобы подольше оставаться на связи, рекомендуется: