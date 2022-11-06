Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Российские удары по объектам энергетики, помимо отключений света, несут и другую угрозу - обесточивание насосных станций может повлиять на водоснабжение. В таких условиях необходимо позаботиться о запасе питьевой и технической воды.
РБК-Украина приводит рекомендации на случай перебоев с водой.
Тактика противника в этой войне в том числе направлена на то, чтобы оставить украинцев без привычных бытовых коммуникаций. Не добавляет оптимизма одно из недавних заявлений советника Офиса президента Алексея Арестовича. По его мнению, мы можем оказаться в ситуации, когда света, тепла и воды не будет неделям, либо будут большие ограничения.
"Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать… Цена вопроса - поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее, попрячемся в убежищах", - отметил он.
На днях из-за отключений света жителей Киевской области призывали запастись водой.
"Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды", - обратился к людям руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.
Что рекомендует Минздрав
На случай перебоев с водоснабжением нужно:
- Заблаговременно побеспокоиться, чтобы дома были запасы воды технической и питьевой воды в закрытых емкостях на всех членов семьи минимум на три дня. Если вода долго хранится, употреблять ее нельзя. Также не забывайте периодически обновлять воду.
- Набирать питьевую воду с бюветов или других источников нецентрализованного водоснабжения - колодцев и на пунктах разлива.
- Кипятить воду для приготовления еды. Этот способ является эффективным способом обеззаразить воду.
Фото: рекомендации Минздрава (t.me/OleksiyKuleba/2700)
Сколько нужно воды
Дневной запас воды для одного взрослого человека составляет
- от 1,5 до 2 литров питьевой воды
- от 10 до 12 литров воды для гигиены и приготовления пищи
Где найти питьевую воду:
- купить в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли
- набрать в бювете. Но перед употреблением ее нужно кипятить не менее 10 минут
Как правильно кипятить воду
Вода должна прокипеть минимум 10 минут, после чего нужно дать ей отстояться и слить воду.
Чем дольше вы кипятите воду, тем больше будет уничтожено патогенов.
Храните кипяченую вожу в закрытой таре. Также ее можно дополнительно очистить с помощью специальных фильтров.
Где найти техническую воду
Проще всего запастись такой водой для бытовых нужд, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.
Бесплатная вода из бювета. Как ее найти
Из-за перебоев с водоснабжением в Киеве городские власти напомнили, где находятся бюветы. В частности, узнать местоположение ближайшего можно на интерактивной карте по этой ссылке. Неработающие бюветы помечены красным цветом.
Похожие карты есть не только в столице. Узнать о том, где можно набрать воду в других крупных городах, тоже можно по ссылкам:
Как очистить питьевую воду
Если вы сомневаетесь в качестве питьевой воды, то ее можно дополнительно очистить. Для этого нужно заранее приобрести фильтр-кувшин для механической очистки или специальные таблетки для быстрого обеззараживания воды.
Правила хранения воды в бутылях
Бутилированная вода должна соответствовать всем установленным стандартам. Качество и срок годности зависят от правильной эксплуатации бутылей, также условий хранения. Для этого нужно запомнить:
- Нельзя хранить под воздействием прямых солнечных лучей.
- Температура хранения - от 0°С до 25°С.
- Вода должна находиться в светлом и проветриваемом помещении.
- Запрещается хранить бутыли возле батареи при включенном отоплении.
- Закрытые бутыли хранятся не более 6 месяцев с даты изготовления.
- После открытия бутыли срок хранения воды составляет 10-14 дней.
- В холодную погоду нельзя оставлять бутыли на морозе.
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