Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой

Российские удары по объектам энергетики, помимо отключений света, несут и другую угрозу - обесточивание насосных станций может повлиять на водоснабжение. В таких условиях необходимо позаботиться о запасе питьевой и технической воды.

Тактика противника в этой войне в том числе направлена на то, чтобы оставить украинцев без привычных бытовых коммуникаций. Не добавляет оптимизма одно из недавних заявлений советника Офиса президента Алексея Арестовича. По его мнению, мы можем оказаться в ситуации, когда света, тепла и воды не будет неделям, либо будут большие ограничения.

"Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать… Цена вопроса - поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее, попрячемся в убежищах", - отметил он.

На днях из-за отключений света жителей Киевской области призывали запастись водой.

"Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды", - обратился к людям руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.

Что рекомендует Минздрав

На случай перебоев с водоснабжением нужно:

Заблаговременно побеспокоиться, чтобы дома были запасы воды технической и питьевой воды в закрытых емкостях на всех членов семьи минимум на три дня. Если вода долго хранится, употреблять ее нельзя. Также не забывайте периодически обновлять воду.

Набирать питьевую воду с бюветов или других источников нецентрализованного водоснабжения - колодцев и на пунктах разлива.

Кипятить воду для приготовления еды. Этот способ является эффективным способом обеззаразить воду.

Фото: рекомендации Минздрава (t.me/OleksiyKuleba/2700)

Сколько нужно воды

Дневной запас воды для одного взрослого человека составляет

от 1,5 до 2 литров питьевой воды

от 10 до 12 литров воды для гигиены и приготовления пищи

Где найти питьевую воду:

купить в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли

набрать в бювете. Но перед употреблением ее нужно кипятить не менее 10 минут

Как правильно кипятить воду

Вода должна прокипеть минимум 10 минут, после чего нужно дать ей отстояться и слить воду.

Чем дольше вы кипятите воду, тем больше будет уничтожено патогенов.

Храните кипяченую вожу в закрытой таре. Также ее можно дополнительно очистить с помощью специальных фильтров.

Где найти техническую воду

Проще всего запастись такой водой для бытовых нужд, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.

Бесплатная вода из бювета. Как ее найти

Из-за перебоев с водоснабжением в Киеве городские власти напомнили, где находятся бюветы. В частности, узнать местоположение ближайшего можно на интерактивной карте по этой ссылке. Неработающие бюветы помечены красным цветом.

Похожие карты есть не только в столице. Узнать о том, где можно набрать воду в других крупных городах, тоже можно по ссылкам:

Как очистить питьевую воду

Если вы сомневаетесь в качестве питьевой воды, то ее можно дополнительно очистить. Для этого нужно заранее приобрести фильтр-кувшин для механической очистки или специальные таблетки для быстрого обеззараживания воды.

Правила хранения воды в бутылях

Бутилированная вода должна соответствовать всем установленным стандартам. Качество и срок годности зависят от правильной эксплуатации бутылей, также условий хранения. Для этого нужно запомнить: