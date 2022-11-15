ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве сирены не работают во время отключений света: где можно следить за тревогой

Новина українською →
Киев, Вторник 15 ноября 2022 20:06
В Киеве сирены не работают во время отключений света: где можно следить за тревогой Фото: в КГГА рассказали, где можно следить за воздушными тревогами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве во время отключений света не работают электросирены. Жители столицы могут воспользоваться соцсетями или приложением для того, чтобы узнать информацию о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В ведомстве отмечают, что о воздушной тревоге киевляне могут узнать в Telegram-канале КГГА или в приложении "Київ Цифровий", а также с помощью обычных радиоприемников, работающих на батарейках.

Напомним, 15 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Печерском районе столицы были повреждены три многоэтажки.

После этого в столице ввели аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вимкнення світла Война России против Украины воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли