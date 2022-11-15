В Киеве сирены не работают во время отключений света: где можно следить за тревогой

Фото: в КГГА рассказали, где можно следить за воздушными тревогами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве во время отключений света не работают электросирены. Жители столицы могут воспользоваться соцсетями или приложением для того, чтобы узнать информацию о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.