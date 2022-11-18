No connect. Як підготуватися до затяжних відключень світла, зв'язку та тепла

Світло

Через російські обстріли екстрені відключення можуть вводитися частіше. Крім того, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, їхня тривалість може збільшитися . Внаслідок цього українці днями можуть залишатися без світла.

"Якщо обстріли продовжаться, кількість і тривалість відключень може збільшитися. Ми відновлюємо відразу все, що можемо. Але наступні хвилі призводять до нових руйнувань. Відповідно, відключення світла - і планові, і аварійні - можуть стати частішими і довшими", - зазначив він.

Внаслідок останніх атак ситуація настільки погіршилася, що цілком можливий перехід від планових відключень до планових включень світла. При цьому електрику можуть давати лише на 2-3 години. У зв'язку з цим, наприклад, Київ уже готується до різних сценаріїв, у тому числі й до повного знеструмлення.

Важливо пам'ятати, що під час відключення світла можуть не працювати сирени повітряної тривоги. Тоді за сповіщеннями треба стежити по радіо, через додаток "Тривога" або "Київ Цифровий" (для киян).

Як дізнатися графіки відключення

В Україні застосовуються графіки подачі світла. Іноді вони змінюються аварійними відключеннями, під які неможливо підлаштуватися. Але важливо знати хоча б приблизний графік. Як правило, його публікують обленерго у кожному регіоні.

Дізнатися, який графік діє саме у вас, можна за посиланнями:

Як без світла зарядити смартфон та інші гаджети

Оптимальним варіантом є придбання повербанку. На випадок віялових та аварійних відключень їх треба постійно тримати зарядженими. При покупці рекомендується звертати увагу на потужність і ємність.

Наприклад, компактні моделі ємністю від 3000 до 6000 мАг майже не в змозі зарядити планшети або ноутбуки, але забезпечують одну-дві зарядки середнього смартфона.

Повербанки середньої ємності від 7000 до 15000 мАг дозволяють кілька разів зарядити смартфон. А також забезпечити живлення для ноутбука, але, як правило, у цьому випадку вони мають видавати струм потужністю від 30 Вт.

Крім того, можна звернути увагу на інші джерела енергії. Наприклад, смартфон можна зарядити від того ж ноутбука чи Bluetooth-колонки. Власники автомобілів можуть скористатися зарядкою, яка працює від прикурювача. Також при регулярних відключеннях світла допоможе джерело безперебійного живлення, домашній генератор (проблематично в умовах багатоквартирних будинків) або сонячні панелі.

Детальніше читайте у матеріалі "Якщо немає світла. Як зарядити смартфон та інші гаджети під час блекауту".

Як зберегти продукти

Слід пам'ятати, що охолоджені або заморожені продукти можуть стати небезпечними при тривалому вимкненні світла. Зокрема, якщо холодильник не працював понад 4 години, то такі продукти як м'ясо, риба, молочні продукти, нарізані фрукти та овочів треба викинути. Те саме стосується продуктів в морозильній камері, якщо світла не було більше 48 годин.

Овочі та фрукти можуть зберігатися у темному та прохолодному місці. М'ясо за мінусової температури можна обернути папером і рушником, виставити на вулицю або вивісити за вікно. Рибу краще засолити або приготувати консерви, вершкове масло - обернути папером, винести на вулицю або залишити в іншому прохолодному місці, сир - добре загорнути у пакет.

Молоко можна прокип'ятити з содою та перелити у чисті сухі банки. Сметану - перекласти у скляні банки та опустити у холодну воду. З хліба рекомендується насушити сухарів, яйця можна зберігати при кімнатній температурі близько тижня. Ковбасу достатньо укутати рушником, промоченим солоною водою, і залишити у прохолодному місці.

Продукти, що швидко псуються, непогано зберігаються в спеціальних термосумках. Крім того, можна спорудити "атмосферний холодильник" - для цього треба помістити їх у герметичний посуд та поставити його в таз з водою. Потім накрити мокрим рушником та опустити кінці у воду. Ще один вихід - зберігати продукти на балконі або прибити з зовнішнього боку вікна цвяхи, на які повісити пакети з продуктами.

Зазначимо, низка продуктів не потребує особливих умов зберігання. Це сіль, цукор, вермішель, крупи, консерви, сушене та в'ялене м'ясо, хлібобулочні вироби, солодощі (печиво, цукерки, шоколад, мед, вафлі, батончики, згущене молоко), дитяче харчування.

Більш докладні рекомендації - у матеріалі "Якщо відключили світло. Як зберегти продукти без холодильника" .

Мобільний зв'язок

Удари по об'єктах енергетики впливають і на мобільний зв'язок. Як правило, за тривалої відсутності світла перестає працювати обладнання мобільних операторів. Представники великої трійки - Vodafone, lifecell та Kyivstar - зазначають, що їхні станції можуть деякий час працювати від акумуляторів чи генераторів, але за нинішніх умов ніхто з них не може гарантувати стабільне покриття.

У такому разі може врятувати національний роумінг. Простими словами - достатньо в налаштуваннях смартфона переключитися між операторами. Для цього потрібно:

Вимкнути автовибір мережі

Знайти та підключитися до доступної мережі

Якщо зареєструватися не вдалося, треба обрати іншу мережу

Перевірити можливість вихідного дзвінка або смс

Фото: пам'ятка на випадок відсутності зв'язку

Слід пам'ятати, що при перебоях у роботі стільникового зв'язку може не працювати мобільний інтернет. Оператори самі обмежують його, оскільки для передачі даних в аварійному режимі часто неможливо забезпечити потужності, і пріоритет віддається телефонному зв'язку.

На думку президента Kyivstar Олександра Комарова, є ризики, що мобільний зв'язок працюватиме в режимі точкового покриття. Тобто будуть цілі території взагалі без зв'язку.

"І це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю жителів, і за кілька годин зникає мобільний і фіксований зв'язок. Але це не означає, що Київ без зв'язку... Якщо говорити про найбільш вразливі на сьогоднішній день області - це Київська, Харківська, Львівська, Полтавська", - наголосив він в інтерв'ю "НВ".

Інтернет

Може бути так, що електрику вже дали, але домашній інтернет все одно не працює. Причина - знеструмлені сервери вашого провайдера. Проблема вирішується зміною провайдера, який подбав про резервні джерела живлення, та купівлею невеликої кількості додаткового обладнання. У такому разі достатньо заживити Wi-Fi роутер через повербанк, блок безперебійного живлення чи інші пристрої.

Якщо провайдер підтримує послугу GPON (Gigabit Passive Optical Network), інтернет може працювати, навіть коли немає світла. Оскільки робота оптоволоконної мережі підтримується за допомогою акумуляторів чи генераторів.

Треба переконатися, що оптоволокно заведено у квартиру, після чого підключити оптичний термінал та роутер до додаткового блоку живлення.

В окремих випадках досить просто підключити інтернет-кабель безпосередньо до ноутбука. Однак сучасні моделі можуть не підтримувати LAN-вхід, і тут виручить придбання мережної картки з перехідником з LAN на USB.

Якщо ваш провайдер забезпечив резервне живлення обладнання від акумуляторних батарей, то запасу енергії може вистачити на 4 години при відключеннях світла.

Докладніше про те, як залишатися онлайн, читайте у матеріалі "Як можна користуватися домашнім інтернетом, коли немає світла: корисні поради".

Відзначимо, автономний інтернет може забезпечити провайдер, який надає послуги за технологією ADSL, мобільний 4G-роутер або супутниковий інтернет типу Starlink.

Вода

Перебої з електропостачанням можуть призвести до проблем з водою. На такий випадок треба заздалегідь запастися технічною та питною водою на всіх членів сім'ї мінімум на три дні. Питну можна набрати з бюветів, колодязів чи на пунктах розливу; технічну - з крана, якщо її подачу ще не припинено.

Для приготування їжі воду слід окремо прокип'ятити, щоб знезаразити її.

Фото: рекомендації МОЗ (t.me/OleksiyKuleba/2700)

Запаси води необхідно робити з розрахунку від 1,5 до 2 літрів на день на дорослу людину та від 10 до 12 літрів для гігієни та приготування їжі. Якщо є сумніви у якості питної води, її можна очистити через фільтр-глечик або спеціальними таблетками для швидкого знезараження.

Бювети з питною водою в Києві можна знайти на інтерактивній карті за цим посиланням. Схожі карти є також у Львові, Хмельницькому, Тернополі, Вінниці та Луцьку.

Більш докладні рекомендації, а також що треба знати при тривалому зберіганні води в бутлях, - у матеріалі "Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою".

Тепло

Удари по критичній інфраструктурі можуть порушити роботу централізованих систем опалення. На випадок надзвичайної ситуації слід підготувати одну кімнату, яка обігріватиметься, провести профілактику металопластикових вікон, ущільнити вікна та двері.

Бажано прибрати штори від батарей, відсунути від них меблі та зняти декоративні панелі. У приватному будинку рекомендується встановити твердопаливні котли, які працюють на дровах або брикетах. За наявності індивідуального опалення в квартирі слід провести технічне обслуговування котла.

Обрана для обігріву кімната зі спальним місцем має бути сухою. Забрати зайву вологість можна за допомогою силікагелю. Далі слід увімкнути додаткове джерело тепла, але не більше одного обігрівача, оскільки навантаження на мережу може призвести до аварії.

Про всяк випадок з'ясуйте, де знаходиться найближчий пункт обігріву. Або заздалегідь домовтеся з родичами та знайомими про спільні дії, якщо у вашому житлі дуже холодно.

За тривалої відсутності опалення категорично заборонено:

грітися від газової плити чи запалених конфорок;

використовувати у квартирах "буржуйки", газові балони, дизельні та бензинові генератори;

включати більше одного електричного обігрівача.

Чимось замінити централізоване опалення у квартирі досить складно. По-перше, генератор, за допомогою якого можна запитати електричний обігрівач, через вихлопні гази не можна встановлювати в житлових приміщеннях або коморі. Щодо "буржуйок", їх теж не можна використовувати в квартирах без відведення диму.

Докладніше ситуація розглядалася у матеріалі "Зима під час війни. Як не замерзнути вдома без опалення".