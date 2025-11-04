ua en ru
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики

Украина, Вторник 04 ноября 2025 17:39
UA EN RU
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики Иллюстративное фото: ряд областей снова увеличил отключение света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 4 ноября, ряд регионов, по указанию "Укрэнерго" ужесточила графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня вечером увеличили количество отключений электроснабжения.

Киев

По состоянию на 17:30 ДТЭК не сообщал о введении новых графиков отключения света. Однако по данным приложения "Киев Цифровой" графики в столице обновились.

В частности, подгруппа 1.2 ранее должна была выключаться только с 08:00 до 11:00, согласно новому графику - отключения состоятся с 17:00 до 20:00.

  • Подгруппа 1.1 отключение с 17:00 до 19:30
  • Подгруппа 1.2 отключение с 17:00 до 19:30
  • Подгруппа 2.1 отключение с 17:00 до 19:30
  • Подгруппа 3.1 отключение с 19:30 до 22:00
  • Подгруппа 3.2 отключение с 10:30 до 13:00
  • Подгруппа 4.1 отключение с 13:00 до 15:00
  • Подгруппа 6.2 отключение с 15:00 до 17:00

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года

  • с 08:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди,
  • с 15:00 по 17:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди,
  • с 17:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 2 очереди,
  • с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очередей, с 20:00 по 22:00 - 1 очереди.

Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Запорожская область

По обновленному указанию НЭК "Укрэнерго" на 4 ноября дополнительно применить с 17:00 до 20:00 1 очередь ГПВ.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом времени на переключение):

  • Подочередь 1.1: 17:00 - 18:00
  • Подочередь 1.2: 17:00 - 18:00
  • Подчерк 2.1: 18:00 - 20:30
  • Подчерк 2.2: 18:00 - 20:30
  • Подчерк 3.1: 14:30 - 18:00
  • Подчерк 3.2: 14:30 - 18:00
  • Подчерк 4.1: 11:00 - 14:30
  • Подчерк 4.2: не выключается
  • Подчерк 5.1: 18:00 - 21:30
  • Поддежка 5.2: 18:00 - 21:30
  • Поддежка 6.1: не выключается
  • Подчерк 6.2: 18:00 - 20:30

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 4 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подгруппа 1.1 17:00 - 19:00
  • Подгруппа 1.2 19:00 - 20:00
  • Подгруппа 2.1 17:00 - 19:00
  • Подгруппа 2.2 19:00 - 20:00
  • Подгруппа 4.1 17:00 - 19:00
  • Подгруппа 4.2 19:00 - 21:00
  • Подгруппа 5.1 21:00 - 22:00

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", снова вносятся изменения в График почасовых отключений (ГПО) на 4 ноября.

Кировоградская область

Изменения в графиках введены также в Кировоградской области.

Ситуация в энергетике в Украине

В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и последствий российских обстрелов. Чаще всего аварийные отключения применяют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В компании подчеркивают, что главный приоритет - стабильность работы сети. В то же время из-за холодной погоды и постоянных атак врага невозможно заранее прогнозировать графики отключений на длительный период.

Стоит заметить, что по указанию "Укрэнерго", сегодня в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии. Однако это уже второй раз за сутки в регионах меняются графики отключения электроснабжения.

Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
