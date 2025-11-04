Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Вечером вторника, 4 ноября, ряд регионов, по указанию "Укрэнерго" ужесточила графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня вечером увеличили количество отключений электроснабжения.
Киев
По состоянию на 17:30 ДТЭК не сообщал о введении новых графиков отключения света. Однако по данным приложения "Киев Цифровой" графики в столице обновились.
В частности, подгруппа 1.2 ранее должна была выключаться только с 08:00 до 11:00, согласно новому графику - отключения состоятся с 17:00 до 20:00.
- Подгруппа 1.1 отключение с 17:00 до 19:30
- Подгруппа 1.2 отключение с 17:00 до 19:30
- Подгруппа 2.1 отключение с 17:00 до 19:30
- Подгруппа 3.1 отключение с 19:30 до 22:00
- Подгруппа 3.2 отключение с 10:30 до 13:00
- Подгруппа 4.1 отключение с 13:00 до 15:00
- Подгруппа 6.2 отключение с 15:00 до 17:00
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года
- с 08:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди,
- с 15:00 по 17:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди,
- с 17:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 2 очереди,
- с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очередей, с 20:00 по 22:00 - 1 очереди.
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
Запорожская область
По обновленному указанию НЭК "Укрэнерго" на 4 ноября дополнительно применить с 17:00 до 20:00 1 очередь ГПВ.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом времени на переключение):
- Подочередь 1.1: 17:00 - 18:00
- Подочередь 1.2: 17:00 - 18:00
- Подчерк 2.1: 18:00 - 20:30
- Подчерк 2.2: 18:00 - 20:30
- Подчерк 3.1: 14:30 - 18:00
- Подчерк 3.2: 14:30 - 18:00
- Подчерк 4.1: 11:00 - 14:30
- Подчерк 4.2: не выключается
- Подчерк 5.1: 18:00 - 21:30
- Поддежка 5.2: 18:00 - 21:30
- Поддежка 6.1: не выключается
- Подчерк 6.2: 18:00 - 20:30
Черкасская область
Обновленный график почасовых отключений на 4 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подгруппа 1.1 17:00 - 19:00
- Подгруппа 1.2 19:00 - 20:00
- Подгруппа 2.1 17:00 - 19:00
- Подгруппа 2.2 19:00 - 20:00
- Подгруппа 4.1 17:00 - 19:00
- Подгруппа 4.2 19:00 - 21:00
- Подгруппа 5.1 21:00 - 22:00
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", снова вносятся изменения в График почасовых отключений (ГПО) на 4 ноября.
Кировоградская область
Изменения в графиках введены также в Кировоградской области.
Ситуация в энергетике в Украине
В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и последствий российских обстрелов. Чаще всего аварийные отключения применяют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В компании подчеркивают, что главный приоритет - стабильность работы сети. В то же время из-за холодной погоды и постоянных атак врага невозможно заранее прогнозировать графики отключений на длительный период.
Стоит заметить, что по указанию "Укрэнерго", сегодня в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии. Однако это уже второй раз за сутки в регионах меняются графики отключения электроснабжения.