Гарантии безопасности, ЗАЭС и территории. Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 28 декабря, снова встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить драфт мирного плана.

РБК-Украина объясняет, что будет на повестке дня и какие ожидания от этой встречи.

Главное:

Что на повестке дня переговоров?

Почему Трамп ранее отказывался от встречи, но в итоге согласился?

Чего ожидать по итогам визита?

Несмотря на традиционную для мировой политики паузу на Рождественские праздники, переговоры о завершении российско-украинской войны не прекращаются. Уже в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим визави Дональдом Трампом.

Накануне Зеленский представил журналистам детали рамочного мирного соглашения, которое в общих чертах наработано Киевом и Вашингтоном, но еще не согласовано Москвой.

Это политический документ с приложениями, который включает ссылки на трехсторонние гарантии безопасности (Украина, США, Европа), двусторонние гарантии от США и дорожную карту процветания Украины.

РБК-Украина уже подробно писало о его содержании. Среди прочего, документ предусматривает подтверждение суверенитета Украины и соглашение о ненападении между Украиной и Россией с механизмом мониторинга.

Также это прочные гарантии безопасности для Украины, которые отражают статью 5 устава НАТО (военный ответ и санкции в случае агрессии РФ) сроком на 15 лет.

Кроме того, в документе должен быть закреплен путь Украины в ЕС с датой вступления, привилегированный доступ к рынку и пакет глобального развития –фонды восстановления, инвестиции и реконструкцию. И, конечно, обмен пленными, возвращение заложников и тому подобное.

Вместе с тем, в драфте есть два пункта, по которым Украина и США до сих пор не пришли к общей позиции: статус Запорожской АЭС и территории.

Встреча с Трампом как маркер

Украинские дипломаты пытались организовать встречу Зеленского и Трампа уже длительное время. Однако согласия на нее у США не было. В конце ноября Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с Зеленским и Путиным, но "только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии".

Сейчас Трамп дает туманные комментарии относительно будущих переговоров.

"У Зеленского ничего не будет, пока я не одобрю... Посмотрим, что у него будет", –заявил он журналистам.

Вероятно, нынешнее согласие на встречу от США может означать уверенность в команде Трампа, что результата удастся достичь в обозримой перспективе.

"Я думаю, у Трампа есть впечатление, что сделка уже практически готова, и он может о чем-то говорить, какие-то получить варианты. Но, с другой стороны, раз встреча будет в Мар-а-Лаго (неформальной резиденции Трампа - ред.), то все-таки стопроцентной уверенности там нет", – отметил в комментарии РБК-Украина директор Института мировой политики Евгений Магда.

Президент Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос территорий (и очевидно, ЗАЭС) он предпочел бы окончательно обсудить во время личного разговора с Трампом.

Благодаря переговорам позиции Украины и США таки несколько сблизились. В драфте рамочного документа предлагается фиксация линии соприкосновения на дату соглашения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ("стоим, где стоим"), с выводом российских войск из других регионов (Днепропетровская, Николаевская, Сумская, Харьковская области). В то же время на Донбассе проговаривается потенциальное создание "свободной экономической зоны".

На встрече с журналистами на этой неделе Зеленский подчеркнул: если в мирном соглашении как-то будет затрагиваться территориальный вопрос (кроме принципа "стоим, где стоим"), то весь документ могут вынести на референдум. Он возможен только при условии полного соглашения об окончании войны, реального прекращения огня минимум на 60 дней и легитимных условий проведения.

Что касается ЗАЭС, США предлагают совместное управление станцией между Украиной, США и Россией с распределением дивидендов "33% на 33% на 33% на 33%", тогда как Украина настаивает на варианте совместной эксплуатации только с США (50 на 50) с обязательной демилитаризацией ЗАЭС, Энергодара и Каховской ГЭС.

Позиция Кремля

На этом фоне от России поступают "смешанные" сигналы. 20 и 21 декабря спецпосланник президента Уиткофф и Кушнер провели встречи с эмиссаром Путина Кириллом Дмитриевым в Майами. По их итогам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание документов, которые Дмитриев якобы привез из США.

"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что очень нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", – заявил Песков.

По его словам, Москва в ближайшее время "продолжит контакты с США по имеющимся каналам". Позиция России по урегулированию будет сформулирована на основе информации, полученной от Дмитриева.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что обнародованный Зеленским план "радикально отличается" от версии, которая обсуждается представителями РФ и США.

Как рассказал источник РБК-Украина, от России поступали сигналы о том, что ответ на идеи, изложенные в украино-американском проекте рамочного мирного соглашения, страна-агрессор даст уже после Нового года.

Однако, из-за дипломатической активности со стороны Киева россияне вынуждены уже сейчас посылать через медиа некоторые сигналы, в частности о якобы "готовности на прекращение огня" для проведения в Украине референдума.

Как сообщает Bloomberg, Москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный между Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров. Но, очевидно, многие прихоти агрессоров план, в его нынешнем виде, не удовлетворяет.

По данным агентства, речь идет о гарантиях нерасширения НАТО на восток, ограничении численности и видов вооружения ВСУ, отмене санкций, замороженных российских активов, а также вопросе территорий.

Как рассказал источник РБК-Украина, Россия пытается и дальше имитировать свою заинтересованность в мирных переговорах, прежде всего, чтобы избежать обвинений со стороны США в срыве переговоров.

"Публичных сигналов об уступках со стороны России, я думаю, не будет. Это не соответствует их modus operandi (метод действия - ред.). Поэтому они будут все время публично поднимать ставки выше. Это их логика, которая такой будет постоянно. Здесь никаких изменений быть не может", – подчеркнул Магда.

Сложная задача для Зеленского

В этих условиях риск усиления давления на Зеленского и Украину все больше возрастает. Но как показала практика предыдущих встреч, такой подход плохо работает с президентом. Тем более, что к встрече присоединятся европейские партнеры Украины.

"Как минимум мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры. Когда мы говорим обо всем пути, безусловно какой-то формат в ближайшее время мы должны найти, где будет присутствовать не только Украина-Америка, где будет представлена Европа", – сообщил журналистам Зеленский.

Во время предыдущих разговоров Зеленского и Трампа они несколько уменьшали градус напряжения.

"Скорее всего, это будет последняя встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в этом году, но речь еще не идет о какой-то финализации документа. Это будет попытка финализации, но не уверен, что она будет результативной", –отметил Евгений Магда.

Тем более, даже если Киев и Вашингтон смогут найти общий язык между собой по спорным пунктам, это не снимет фундаментальное препятствие на пути к миру – упорное нежелание России завершать войну.