Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 17:39
UA EN RU
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки Ілюстративне фото: низка областей знову збільшила відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Ввечері вівторка, 4 листопада, низка регіонів, за вказівкою "Укренерго" посилила графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні ввечері збільшили кількість відключень електропостачання.

Київ

Станом на 17:30 ДТЕК не повідомляв про запровадження нових графіків відключення світла. Однак за даними застосунку "Київ Цифровий" графіки у столиці оновились.

Зокрема, підгрупа 1.2 раніше мала вимикатись лише з 08:00 до 11:00, згідно з новим графіком - вимкнення відбудуться з 17:00 до 20:00.

  • Підгрупа 1.1 відключення з 17:00 до 19:30
  • Підгрупа 1.2 відключення з 17:00 до 19:30
  • Підгрупа 2.1 відключення з 17:00 до 19:30
  • Підгрупа 3.1 відключення з 19:30 до 22:00
  • Підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 13:00
  • Підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 15:00
  • Підгрупа 6.2 відключення з 15:00 до 17:00

Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року

  • з 08:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги,
  • з 15:00 по 17:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги,
  • з 17:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черги,
  • з 18:00 по 20: 00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг, з 20:00 по 22:00 - 1 черги.

Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки

Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Запорізька область

За оновленою вказівкою НЕК "Укренерго" на 4 листопада додатково застосувати з 17:00 до 20:00 1 чергу ГПВ.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

  • Підчерга 1.1: 17:00 – 18:00
  • Підчерга 1.2: 17:00 – 18:00
  • Підчерга 2.1: 18:00 – 20:30
  • Підчерга 2.2: 18:00 – 20:30
  • Підчерга 3.1: 14:30 – 18:00
  • Підчерга 3.2: 14:30 – 18:00
  • Підчерга 4.1: 11:00 – 14:30
  • Підчерга 4.2: не вимикається
  • Підчерга 5.1: 18:00 – 21:30
  • Підчерга 5.2: 18:00 – 21:30
  • Підчерга 6.1: не вимикається
  • Підчерга 6.2: 18:00 – 20:30

Черкаська область

Оновлений графік погодинних вимкнень на 4 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".

Години відсутності електропостачання:

  • Підгрупа 1.1 17:00 - 19:00
  • Підгрупа 1.2 19:00 - 20:00
  • Підгрупа 2.1 17:00 - 19:00
  • Підгрупа 2.2 19:00 - 20:00
  • Підгрупа 4.1 17:00 - 19:00
  • Підгрупа 4.2 19:00 - 21:00
  • Підгрупа 5.1 21:00 - 22:00

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", знову вносяться зміни у Графік погодинних відключень (ГПВ) на 4 листопада.

Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки

Кіровоградська область

Зміни у графіках запроваджено також у Кіровоградській області.

Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки

Ситуація в енергетиці в України

В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання та наслідки російських обстрілів. Найчастіше аварійні відключення застосовують у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

У компанії підкреслюють, що головний пріоритет - стабільність роботи мережі. Водночас через холодну погоду та постійні атаки ворога неможливо заздалегідь прогнозувати графіки відключень на тривалий період.

Варто зауважити, що за вказівкою "Укренерго", сьогодні в окремих регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії. Однак це вже вдруге за добу у регіонах змінюються графіки відключення електропостачання.

