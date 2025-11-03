ua en ru
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 19:52
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 4 ноября, в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Почасовые отключения запланированы:

  • с 08:00 до 11:00;
  • с 15:00 до 22:00.

Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди.

Ограничения мощности для промышленных потребителей также будут действовать в те же периоды - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также компания просит граждан экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать дополнительных отключений.

Ситуация в энергетике в Украине

Сейчас в Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии - это связано как с последствиями российских обстрелов, так и с похолоданием. В частности, чаще всего графики вводят в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что российские войска изменили тактику и перешли к стратегии так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные удары не смогли разрушить украинскую энергосистему.

Например сегодня в Украине графики отключения действовали с 8:00 и до 12:00, а затем с 15:30 до 22:00.

Также мы писали, что "Укрэнерго" работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Однако из-за вхождения в холодный сезон и постоянных ударов российской армии пока невозможно прогнозировать отключение света на неделю.

