ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ узнали, сколько немецких БМП Marder может получить Украина

Новина українською →
Германия, Четверг 05 января 2023 20:02
СМИ узнали, сколько немецких БМП Marder может получить Украина Фото: СМИ узнали, сколько немецких БМП Marder может получить Украина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве обороны Германии обсуждается возможное количество БМП Marder, которые планируют передать Украине. Цифры колеблются от 20 до 40 бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, Минобороны Германии обсуждает передачу Украине от 20 до 40 БМП Marder.

Отмечено, что поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и уже отремонтированы.

Также могут быть модели из составов Бундесвера, которые могут быть заменены в ближайшие месяцы новыми или отремонтированными БМП от промышленности.

Подчеркнуто также, что Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения. В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент.

Напомним, в правительственных кругах Германии заговорили о "качественном шаге" по военной поддержке Украины. Вероятно речь идет о поставке бронетранспортеров Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БМП допомога армії
NEWS
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет