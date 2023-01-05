СМИ узнали, сколько немецких БМП Marder может получить Украина

В Министерстве обороны Германии обсуждается возможное количество БМП Marder, которые планируют передать Украине. Цифры колеблются от 20 до 40 бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным издания, Минобороны Германии обсуждает передачу Украине от 20 до 40 БМП Marder.

Отмечено, что поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и уже отремонтированы.

Также могут быть модели из составов Бундесвера, которые могут быть заменены в ближайшие месяцы новыми или отремонтированными БМП от промышленности.

Подчеркнуто также, что Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения. В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент.