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Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні перші БМП Marder, - ЗМІ

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Берлін, Вівторок 10 травня 2022 10:56
Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні перші БМП Marder, - ЗМІ Фото: німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні перші БМП Marder (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий до передачі Україні перших БМП Marder. Однак для цього необхідне відповідне рішення уряду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника компанії Арміна Паппергера в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні. Ми чекаємо на рішення федерального уряду...Але зараз достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не тільки Україна", - розповів він.

Зазначимо, раніше Rheinmetall направив запит на продаж Україні 100 БМП Marder, а Krauss-Maffei Wegmann-100 самохідних гаубиць PzH 2000.

Нагадаємо, також уряд Німеччини пообіцяв Україні надати самохідні зенітні установки "Гепард", проте вони так і не надійшли до нашої країни через нестачу боєприпасів до них.

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