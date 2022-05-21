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Немає політичної волі. Німеччина відмовляється постачати Україні навіть старі БМП, - Bild

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Субота 21 травня 2022 20:14
Немає політичної волі. Німеччина відмовляється постачати Україні навіть старі БМП, - Bild Фото: БМП "Marder" (picture alliance/dpa)
Автор: Іван Носальський

Уряд Німеччини не має наміру надавати Україні БМП “Marder” у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, Німеччина не планує передавати Україні навіть старі бойові машини піхоти "Marder", які потребують ремонту і не знаходяться на озброєнні німецької армії. Зараз бундесвер має 32 одиниці таких машин.

Зазначається, що їхній ремонт тривав би до 12 місяців і ВСУ вже найімовірніше отримали б їх до кінця 2022 року, якби ремонтний процес розпочався 3 березня.

"Прості цифри показують, що справа не в техніці, а в політичній волі. Тому ми не можемо поставити наші "Marder" Україні", - заявив чиновник німецького Міноборони у коментарі Bild.

Варто зауважити, що раніше в оборонному відомстві Німеччини заявляли, що не мають зайвих БМП "Marder" для того, щоб поставити їх в Україну. Але пізніше з'ясувалося, що бундесвер має 62 таких БМП, які більше не використовуються. 32 одиниці відповідних машин підлягають ремонту.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що, незважаючи на рішення уряду Німеччини постачати важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити. З боку це виглядає як затягування часу.

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