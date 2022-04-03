Німеччина відхилила запит України на 100 бронетранспортерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

До міністерки оборони Крістіни Ламбрехт надійшов запит української влади на 100 БТРів Marder. Прохання України фактично відразу було відхилено.

Німецьке Міноборони минулого тижня отримали лист від Олексія Резнікова. Міністр оборони України попросив для відбиття російської агресії 100 бронетранспортерів типу Marder та інше важке озброєння.

За інформацією Die Welt, Ламбрехт не дочекалася рішення уряду. Натомість вона, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, зателефонувала Резнікову та відхилила запит.

Міноборони Німеччини, однак, надало журналістом офіційну відповідь із іншою версією. "Надійшов запит щодо Marder. Усі наші бронетранспортери Marder залучені до зобов'язань НАТО, тому подібне рішення слід ухвалювати в рамках альянсу", – пояснили у відомстві.