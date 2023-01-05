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Германия может передать ВСУ броневики Marder: в СМИ раскрыли подробности

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Четверг 05 января 2023 18:17
Германия может передать ВСУ броневики Marder: в СМИ раскрыли подробности Фото: Германия может передать ВСУ броневики Marder: в СМИ раскрыли подробности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В правительственных кругах Германии заговорили о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. Вероятно, речь идет о поставке бронетранспортеров Marder.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Решение о поставке Marder координируется Германией с Вашингтоном и Парижем.

Согласно данным издания, возможно, Германия передаст броневики, которые поступят из складов Бундесвера, или промышленных запасов. Украина, со своей стороны, уже давно просит о предоставлении БМП. В то же время неясно, сколько именно броневиков и когда именно будет поставлено.

Детали по этому поводу стали известны в среду, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставке Украине машин AMX-10 RC, а президент США Джо Байден со своей стороны заявил, что рассматривает возможность предоставления БМП Bradley.

Правительства США и Германии могут объявить о своей части соглашения уже на этой неделе. Говорят, что этот вопрос обсуждался несколько недель. Очевидно, что Запад хочет таким образом укрепить Украину перед тем, как Россия может прибегнуть к повторному полномасштабному наступлению весной.

"Мы должны предоставить Украине то, что возможно. А также "Leopard" и "Marder" из промышленных запасов. Я приветствую заявление Франции и США о том, что они хотят поставить Украине, среди прочего, бронированные разведывательные машины. Украина может быть успешной только с позиции силы, в том числе и в дипломатических переговорах", - заявил эксперт по внешней политике СДПГ Адис Ахметович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США в это время рассматривают возможность отправки боевых машин M2 Bradleу в Украину в рамках следующего пакета военной поддержки.

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