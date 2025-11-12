В Германии отреагировали на коррупционный скандал в Украине: доверие к Киеву сохраняется

Правительство Германии продолжает доверять Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике. В то же время будет внимательно следить за развитием событий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус в комментарии DW .

По его словам, Германия "находится в теснейшем доверительном контакте" с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжает "быть рядом, в частности в таких ситуациях".

"Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле", - отметил Корнелиус.

Спикер правительства Германии добавил, что сейчас "у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам - что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения".

Корнелиус также сообщил, что на немецко-украинских межправительственных консультациях, которые должны состояться позже в этом году, тема коррупции не внесена в повестку дня, и ее обсуждение не планируется.