У Німеччині відреагували на корупційний скандал в Україні: довіра до Києва зберігається

Німеччина, Середа 12 листопада 2025 22:56
UA EN RU
У Німеччині відреагували на корупційний скандал в Україні: довіра до Києва зберігається Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Німеччини продовжує довіряти Україні на тлі скандалу з корупцією в енергетиці. Водночас уважно стежитиме за розвитком подій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус у коментарі DW.

За його словами, Німеччина "перебуває в найтіснішому довірливому контакті" з президентом України Володимиром Зеленським і продовжує "бути поруч, зокрема в таких ситуаціях".

"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", - зазначив Корнеліус.

Речник уряду Німеччини додав, що наразі "у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів - що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення".

Корнеліус також повідомив, що на німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися пізніше цього року, тема корупції не внесена до порядку денного, і її обговорення не планується.

Корупційний скандал

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію у сфері енергетики.

До схеми були причетні українські топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.

Учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому". Також вони організували роботу офісу, де відмивали незаконно отримані гроші.

Правоохоронці встановили, що через таку "пральню" провели близько 100 млн доларів. Гроші звідти, зокрема, міг забирати колишній віцепрем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

У ході розслідування з'ясували, що координувати роботу організації міг бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав з України кілька днів тому. За інформацією Держприкордонслужби, його випустили на законних підставах.

Чотирьом фігурантам справи суд вже обрав запобіжні заходи.

Окрім того, корупційний скандал уже призвів до кадрових рішень. Зокрема, у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук.

Учора, 11 листопада, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому".

За її словами, незабаром має бути затверджено новий склад наглядової ради. Головне завдання - перезапустити керівництво і провести аудит компанії.

Також Кабмін відсторонив від посади віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута.

