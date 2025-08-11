RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В Германии ультраправые призвали Украину к уступкам территориями: посол ответил

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Солидер немецкой ультраправой партии Тино Хрупалла заявил, что Украина должна уступить часть своих территорий России. Посол Украины в Германии Алексей Макеев жестко отреагировал на такие слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Макеева в соцсети Х.

Что сказал Хрупалла

В своем интервью сопредседатель ультраправой партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла заявил, что уступка территориями Украины была бы лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.

"Нам может не нравиться, когда речь идет о территориальных уступках, но я всегда спрашиваю: какая альтернатива? Хотим ли мы воевать, как некоторые желают, пока Россия не будет побеждена? Действительно ли мы верим, что можем победить крупнейшую ядерную державу мира и выиграть эту войну, которая не наша?" - сказал политик.

Ответ Макеева

Посол Украины в Германии назвал подобные слова "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов" и призвал отдавать только то, что принадлежит им.

"Отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, от своей семьи. От своих детей. От своего дома, - сказал он.

Дипломат также предложил Хрупалли другой вариант.

"Альтернативой было бы спросить своих избирателей в избирательном округе Герлиц, может ли он уступить Герлиц или всю Саксонию России, чтобы воцарился "мир", - отметил Макеев.

 

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп объявил дату и место переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске. По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.

В ответ Зеленский напомнил, что вопрос территорий четко закреплен в Конституции, а Украина никогда не отдаст свои земли оккупантам. Он также подчеркнул, что Россия продвигает идею подобного "обмена" без каких-либо гарантий.

Подробнее о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина