UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

У Німеччині ультраправі закликали Україну до поступок територіями: посол відповів

Фото: посол України у Німеччині Олексій Макеєв (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Співлідер німецької ультраправої партії Тіно Хрупалла заявив, що Україна має поступитися частиною своїх територій Росії. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв жорстко відреагував на такі слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Макеєва у соцмережі Х.

Що сказав Хрупалла

У своєму інтерв’ю співголова ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла заявив, що поступка територіями України була б кращою альтернативою залученню Німеччини до війни.

"Нам може не подобатися, коли йдеться про територіальні поступки, але я завжди запитую: яка альтернатива? Чи хочемо ми воювати, як дехто бажає, доки Росія не буде переможена? Чи справді ми віримо, що можемо перемогти найбільшу ядерну державу світу і виграти цю війну, яка не наша?" - сказав політик.

Відповідь Макеєва

Посол України у Німеччині  назвав подібні слова "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів" та закликав віддавати тільки те, що належить їм.

"Віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, від своєї родини. Від своїх дітей. Від свого дому, - сказав він.

Дипломат також запропонував Хрупаллі інший варіант.

"Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією Росії, щоб запанував "мир", - зазначив Макеєв.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь Зеленський нагадав, що питання територій чітко закріплене в Конституції, а Україна ніколи не віддасть свої землі окупантам. Він також підкреслив, що Росія просуває ідею подібного "обміну" без будь-яких гарантій.

Детальніше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна