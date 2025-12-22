ua en ru
В Германии за год зафиксировали более 1000 неизвестных дронов над военными объектами

Германия, Понедельник 22 декабря 2025 11:10
В Германии за год зафиксировали более 1000 неизвестных дронов над военными объектами Иллюстративное фото: в Германии за год зафиксировали более 1000 неизвестных дронов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Полиция Германии с начала года зафиксировала более тысячи подозрительных полетов беспилотников над территорией страны. В основном - над военными объектами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится во внутреннем федеральном отчете об угрозах, связанных с использованием дронов в преступных целях, пишет Welt.

Документ составляется впервые и аккумулирует все данные о подозрительных инцидентах, в том числе информацию, предоставленную Бундесвером. Чаще всего объектами наблюдения становились военные части, аэропорты и объекты критической инфраструктуры - в частности предприятия оборонной промышленности и портовые сооружения.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявил, что сейчас в Германии наблюдается "выраженный уровень угрозы", связанный с активностью дронов. В то же время он подчеркнул, что не во всех случаях можно с абсолютной уверенностью установить, кто именно управляет беспилотниками.

По словам Мюнха, идентификация операторов дронов остается чрезвычайно сложной. Однако во многих случаях, по его мнению, речь идет о деятельности, которая имеет признаки контролируемой государством и направлена на распространение неопределенности и давления.

Кроме психологического эффекта, такие полеты могут иметь и разведывательную цель. В частности, беспилотники фиксируются над военными объектами, где проходят подготовку украинские военные. По словам главы BKA, дроны могут собирать данные о смартфонах, находящихся в зоне полета, чтобы впоследствии идентифицировать их уже непосредственно на фронте в Украине.

Дроны над странами ЕС

В 2025 году в Германии зафиксировали резкий рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. По информации The Wall Street Journal, с начала года правоохранители зафиксировали более тысячи таких инцидентов.

В то же время активность дронов в последнее время наблюдается сразу в нескольких странах Европы, в частности вблизи аэропортов. В Брюсселе и Льеже появление беспилотников приводило к серьезным перебоям в авиасообщении.

В связи с этим начальник Генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина приказал военным уничтожать подозрительные дроны, но только при условии отсутствия угрозы для гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Похожие инциденты случались и в Швеции, где из-за беспилотников временно останавливали работу аэропортов. В Германии же не исключают, что рост дроновой активности может быть связан с дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для оказания помощи Украине.

