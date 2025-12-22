В Германии за год зафиксировали более 1000 неизвестных дронов над военными объектами

Полиция Германии с начала года зафиксировала более тысячи подозрительных полетов беспилотников над территорией страны. В основном - над военными объектами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится во внутреннем федеральном отчете об угрозах, связанных с использованием дронов в преступных целях, пишет Welt .

Документ составляется впервые и аккумулирует все данные о подозрительных инцидентах, в том числе информацию, предоставленную Бундесвером. Чаще всего объектами наблюдения становились военные части, аэропорты и объекты критической инфраструктуры - в частности предприятия оборонной промышленности и портовые сооружения.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявил, что сейчас в Германии наблюдается "выраженный уровень угрозы", связанный с активностью дронов. В то же время он подчеркнул, что не во всех случаях можно с абсолютной уверенностью установить, кто именно управляет беспилотниками.

По словам Мюнха, идентификация операторов дронов остается чрезвычайно сложной. Однако во многих случаях, по его мнению, речь идет о деятельности, которая имеет признаки контролируемой государством и направлена на распространение неопределенности и давления.

Кроме психологического эффекта, такие полеты могут иметь и разведывательную цель. В частности, беспилотники фиксируются над военными объектами, где проходят подготовку украинские военные. По словам главы BKA, дроны могут собирать данные о смартфонах, находящихся в зоне полета, чтобы впоследствии идентифицировать их уже непосредственно на фронте в Украине.