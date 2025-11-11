В Германии зафиксировано более тысячи инцидентов с неизвестными дронами, - WSJ
В 2025 году в Германии зафиксирован значительный рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. С начала года зафиксировано более тысячи случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии зарегистрировало в этом году более 1 тысячи подобных инцидентов.
Представитель МВД Германии уточнил, что количество происшествий достигло "небольшого четырехзначного числа", что в среднем составляет около трех случаев в день. По его словам, отчеты о появлении дронов теперь публикуются с повышенной частотой - раз в две недели вместо ежеквартального интервала.
Эти меры связаны с усилением борьбы со шпионажем. По данным немецких спецслужб, с которыми ознакомилось издание, в небе над страной появляются как небольшие коммерческие дроны, так и группы крупных беспилотников.
Несмотря на активный мониторинг, власти пока не смогли установить лиц, которые запускали дроны. Большинство инцидентов остаются нераскрытыми и содержатся в закрытых отчетах.
Регулярность налетов беспилотников отмечают и в Бельгии, из-за чего в аэропортах королевства постоянно вводятся ограничения на полеты.
Дроны парализовали работу европейских аэропортов
Напомним, что за последнее время дроны неоднократно замечали над аэропортами Брюсселя и Льежа, что повлекло значительные перебои в воздушном движении.
Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные беспилотники, но делать это только безопасно, чтобы избежать сопутствующих убытков.
Подобные инциденты также зафиксированы в Швеции, где аэропорты временно останавливали работу из-за появления дронов.
В Германии уже высказывают предположение о возможной связи между активностью беспилотников и дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для финансирования кредита Украине.