В Германии зафиксировано более тысячи инцидентов с неизвестными дронами, - WSJ

В 2025 году в Германии зафиксирован значительный рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. С начала года зафиксировано более тысячи случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии зарегистрировало в этом году более 1 тысячи подобных инцидентов.

Представитель МВД Германии уточнил, что количество происшествий достигло "небольшого четырехзначного числа", что в среднем составляет около трех случаев в день. По его словам, отчеты о появлении дронов теперь публикуются с повышенной частотой - раз в две недели вместо ежеквартального интервала.

Эти меры связаны с усилением борьбы со шпионажем. По данным немецких спецслужб, с которыми ознакомилось издание, в небе над страной появляются как небольшие коммерческие дроны, так и группы крупных беспилотников.

Несмотря на активный мониторинг, власти пока не смогли установить лиц, которые запускали дроны. Большинство инцидентов остаются нераскрытыми и содержатся в закрытых отчетах.

Регулярность налетов беспилотников отмечают и в Бельгии, из-за чего в аэропортах королевства постоянно вводятся ограничения на полеты.