В Германии хакеры взломали Signal сотен чиновников и получили доступ к секретным чатам, - СМИ

16:50 25.04.2026 Сб
Даже "защищенный" мессенджер Signal не смог остановить шпионов
В Германии хакеры взломали Signal сотен чиновников и получили доступ к секретным чатам, - СМИ

Более сотни немецких чиновников, среди которых министры и руководство Бундестага, стали жертвами масштабной фишинговой атаки в мессенджере Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Как работала схема взлома

Как сообщило издание, атака продолжалась месяцами с помощью коварной фишинговой схемы. Пользователи получали фейковые сообщения якобы от службы поддержки Signal. В них говорилось о "попытке взлома аккаунта" и требовании немедленно ввести код подтверждения.

После введения кода злоумышленники получали полный доступ к учетной записи.

Как отмечают в немецких службах безопасности, это позволяло им читать всю коммуникацию через сервис и использовать адресную книгу жертвы для дальнейших атак.

Кто пострадал и результаты расследования

Количество жертв пока оценивают трехзначным числом. Среди тех, чьи аккаунты были скомпрометированы - действующие федеральные министры, руководство Бундестага и бывшие депутаты, а также экс-руководители спецслужб.

Федеральная прокуратура Германии начала официальное производство по подозрению в "разведывательной агентурной деятельности". Хотя официальный Берлин еще собирает доказательства, в органах безопасности "достаточно уверены, что за атакой стоит Россия".

К тому же в марте ФБР публично обвинило российские спецслужбы в причастности к этой кампании.

Эксперты называют последствия утечки значительными, поскольку Signal считался безопасным каналом связи и был популярным среди топ-политиков.

Расследование показало, что чиновники часто пренебрегали защищенными правительственными каналами и пользовались мессенджерами на частных устройствах для удобства.

Кибератаки России на Западе

Напомним, недавно стало известно, что российские хакеры развернули масштабную операцию в Signal и WhatsApp. Злоумышленники массово атаковали аккаунты европейских политиков, военных и активистов, пытаясь получить доступ к их частной переписке.

Кроме того, в Швеции заявили, что РФ изменила тактику кибератак - теперь агрессор фокусируется не только на похищении данных, но и на попытках нанести физический ущерб объектам критической инфраструктуры через цифровые диверсии.

Подобная активность наблюдается и за океаном, где мишенью становятся даже руководители спецслужб.

В частности, в США объявили награду в миллионы долларов за информацию о хакерах, причастных к иранским и российским группировкам, после того, как произошел взлом личной почты директора ФБР Каша Пателя.

