Взлом почты директора ФБР: США заплатят миллионы за информацию о хакерах
США объявили награду за информацию иранских хакеров после того, как почту директора ФБР Каша Пателя взломали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Госдепа США Rewards for Justice.
Как отметили в Госдепе, за информацию о хакерах предусмотрена награда в размере до 10 млн долларов.
"Если у вас есть информация о злонамеренных иранских киберпреступниках, таких как Парсиан Афзар Райан Борна, Хандала или связанные с ними группы или лица, свяжитесь с нами и сообщите любую информацию, такую как имена, онлайн-псевдонимы и местонахождение", - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эти лица участвуют "в злонамеренной кибердеятельности, направленной против критически важной инфраструктуры США".
Взлом директора ФБР
Предложение вознаграждения за информацию об иранских хакерах появилась сразу же после того, как стало известно кибератаке на директора ФБР Каша Пателя.
Хакерская группировка Handala, которая связана с иранской киберразведкой, заявила о взломе личной почты директора ФБР.
Злоумышленники обнародовали часть частной и рабочей переписки чиновника за 2010-2019 годы, а также его личные фотографии.
В Министерстве юстиции США подтвердили факт компрометации почтового ящика, отметив, что опубликованные материалы выглядят подлинными.