Взлом почты директора ФБР: США заплатят миллионы за информацию о хакерах

США объявили награду за информацию иранских хакеров после того, как почту директора ФБР Каша Пателя взломали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Госдепа США Rewards for Justice.

Как отметили в Госдепе, за информацию о хакерах предусмотрена награда в размере до 10 млн долларов.

"Если у вас есть информация о злонамеренных иранских киберпреступниках, таких как Парсиан Афзар Райан Борна, Хандала или связанные с ними группы или лица, свяжитесь с нами и сообщите любую информацию, такую как имена, онлайн-псевдонимы и местонахождение", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эти лица участвуют "в злонамеренной кибердеятельности, направленной против критически важной инфраструктуры США".