Хакеры РФ начали масштабную операцию в Signal и WhatsApp: кто стал их целью
Российские хакеры начали глобальную киберкампанию, направленную на взлом аккаунтов в мессенджерах Signal и WhatsApp.
Об этом сказано в совместном заявлении Генеральной службы разведки (AIVD) и Военной разведки (MIVD) Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кто под прицелом
По данным голландских спецслужб, целями и жертвами хакеров РФ являются:
- сотрудники голландского правительства;
- журналисты.
"Российские хакеры, вероятно, получили доступ к конфиденциальной информации", - отмечают в разведке Нидерландов.
Как работает схема взлома
Основная тактика заключается в выманивании кодов проверки безопасности и PIN-кодов:
- фейковая поддержка: хакеры создают чаты, выдавая себя за официальную службу поддержки Signal.
- функция "Связанные устройства": это позволяет злоумышленникам незаметно читать сообщения и видеть групповые чаты жертвы.
В WhatsApp уже официально предостерегли пользователей: компания никогда не пытается коды проверки через чаты.
Рекомендации по безопасности
Разведка Нидерландов выпустила уведомление для коллег по правительству. Директор MIVD вице-адмирал Питер Рисинк заметил, что даже высокий уровень защиты приложений не делает их пригодными для государственной тайны.
"Несмотря на наличие сквозного шифрования, мессенджеры типа Signal и WhatsApp не следует использовать для передачи секретной, конфиденциальной или чувствительной информации", - заявил Рисинк.
Признаки взлома аккаунта:
- появление дублированных контактов в списке;
- номера, отображаемые как "удаленный аккаунт" (может указывать на манипуляции со стороны хакеров).
Взлом военных баз Британии
Напомним, в Министерстве обороны Великобритании в прошлом году произошла масштабная утечка данных.
Хакеры взломали системы компании-подрядчика Dodd Group, обслуживающей военные объекты.
Российская хакерская группа (вероятно, Lynx) получила доступ к внутренним документам, служебным адресам и персональным данным примерно 272 тысяч военнослужащих и ветеранов, включая их банковские реквизиты.