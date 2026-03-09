Хакеры РФ начали масштабную операцию в Signal и WhatsApp: кто стал их целью

Российские хакеры начали глобальную киберкампанию, направленную на взлом аккаунтов в мессенджерах Signal и WhatsApp.

Об этом сказано в совместном заявлении Генеральной службы разведки (AIVD) и Военной разведки (MIVD) Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кто под прицелом

По данным голландских спецслужб, целями и жертвами хакеров РФ являются:

сотрудники голландского правительства;

журналисты.

"Российские хакеры, вероятно, получили доступ к конфиденциальной информации", - отмечают в разведке Нидерландов.

Как работает схема взлома

Основная тактика заключается в выманивании кодов проверки безопасности и PIN-кодов:

фейковая поддержка: хакеры создают чаты, выдавая себя за официальную службу поддержки Signal.

функция "Связанные устройства": это позволяет злоумышленникам незаметно читать сообщения и видеть групповые чаты жертвы.

В WhatsApp уже официально предостерегли пользователей: компания никогда не пытается коды проверки через чаты.

Рекомендации по безопасности

Разведка Нидерландов выпустила уведомление для коллег по правительству. Директор MIVD вице-адмирал Питер Рисинк заметил, что даже высокий уровень защиты приложений не делает их пригодными для государственной тайны.

"Несмотря на наличие сквозного шифрования, мессенджеры типа Signal и WhatsApp не следует использовать для передачи секретной, конфиденциальной или чувствительной информации", - заявил Рисинк.

Признаки взлома аккаунта: