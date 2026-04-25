В Німеччині хакери зламали Signal сотень посадовців та отримали доступ до секретних чатів, - ЗМІ

Понад сотня німецьких посадовців, серед яких міністри та керівництво Бундестагу, стали жертвами масштабної фішингової атаки в месенджері Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung .

Як працювала схема зламу

Як повідомило видання, атака тривала місяцями за допомогою підступної фішингової схеми. Користувачі отримували фейкові повідомлення нібито від служби підтримки Signal. У них йшлося про "спробу зламу акаунта" та вимогу негайно ввести код підтвердження.

Після введення коду зловмисники отримували повний доступ до облікового запису.

Як зазначають у німецьких службах безпеки, це дозволяло їм читати всю комунікацію через сервіс і використовувати адресну книгу жертви для подальших атак.

Хто постраждав та результати розслідування

Кількість жертв наразі оцінюють тризначним числом. Серед тих, чиї акаунти були скомпрометовані - чинні федеральні міністри, керівництво Бундестагу та колишні депутати, також екс-керівники спецслужб.

Федеральна прокуратура Німеччини розпочала офіційне провадження за підозрою у "розвідувальній агентурній діяльності". Хоча офіційний Берлін ще збирає докази, у органах безпеки "досить упевнені, що за атакою стоїть Росія".

До того ж у березні ФБР публічно звинуватило російські спецслужби у причетності до цієї кампанії.

Експерти називають наслідки витоку значними, оскільки Signal вважався безпечним каналом зв'язку і був популярним серед топ-політиків.

Розслідування виявило, що посадовці часто нехтували захищеними урядовими каналами та користувалися месенджерами на приватних пристроях задля зручності.