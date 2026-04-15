РФ изменила тактику кибератак: в Швеции раскрыли новую цель агрессора

17:27 15.04.2026 Ср
Министр гражданской обороны Швеции раскрыл новую опасную стратегию РФ
aimg Сергей Козачук
РФ изменила тактику кибератак: в Швеции раскрыли новую цель агрессора Фото: РФ атакует киберпространство ЕС (Getty Images)

Российские разведывательные службы изменили тактику и пытаются нанести физический ущерб европейской инфраструктуре через разрушительные кибератаки.

Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Хакеры РФ начали масштабную операцию в Signal и WhatsApp: кто стал их целью

Изменение тактики российских хакеров

По словам шведского министра, за последний год методы РФ существенно изменились. Если раньше пророссийские группы преимущественно осуществляли атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) для перегрузки сайтов, то теперь они сосредоточены на разрушении объектов.

"Пророссийские группы, которые когда-то осуществляли атаки типа "отказ в обслуживании", теперь пытаются осуществить разрушительные кибератаки на организации в Европе", - подчеркнул Болин.

Он добавил, что такое поведение становится более рискованным и безрассудным, что может привести к катастрофическим последствиям для общества.

Атаки на энергосистему Европы

Европейские чиновники выражают обеспокоенность из-за уязвимости электростанций и водоочистных сооружений.

В частности, весной 2025 года связанная с российской разведкой группировка пыталась атаковать теплоэлектростанцию в Западной Швеции, однако системы безопасности смогли заблокировать угрозу.

Аналогичные попытки вмешательства были зафиксированы в Норвегии и Дании.

Контекст гибридной войны

Как отмечает издание, Россия активно использует киберинструменты против стран, которые поддерживают Украину.

В частности, Польша, Скандинавские страны и Дания остаются ключевыми целями из-за своей четкой позиции относительно российской агрессии.

"В совокупности это указывает на изменение в сторону более рискованного и безрассудного поведения", - подытожил министр.

Кибератаки РФ и союзников

Напомним, в последнее время активность прокремлевских и союзных им хакерских группировок в мире значительно возросла. В частности, в марте стало известно, что российские хакеры начали масштабную операцию в мессенджерах Signal и WhatsApp, пытаясь взломать аккаунты военных и чиновников.

Кроме того, в прошлом месяце кибератаке подверглось Министерство финансов Нидерландов. Хакерам удалось заблокировать часть систем, обеспечивающих основные процессы ведомства.

Также резонансным стал инцидент в США, где злоумышленники взломали личную почту директора ФБР Каша Пателя. За информацию о причастных к этой атаке иранских хакеров американские власти объявили вознаграждение в несколько миллионов долларов.

