Главная » Бизнес » Экономика

Европарламент рассмотрит кредит для Украины на 90 млрд евро: хватит ли голосов

Понедельник 09 февраля 2026 22:43
UA EN RU
Европарламент рассмотрит кредит для Украины на 90 млрд евро: хватит ли голосов Фото: Роберта Метсола, глава Европарламента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский парламент в среду, 11 февраля, рассмотрит вопрос предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: ЕС выделяет Украине 90 млрд евро без процентов: Марченко разъяснил детали

Более подробных деталей Метсола не раскрыла.

В свою очередь представитель Европарламента Дельфин Колар рассказала, что между ведущими политическими группами уже достигнуто соглашение. Ранее идею ускорить процесс голосования поддержали:

  • правоцентристская Европейская Народная Партия;
  • левоцентристский союз социалистов и демократов;
  • либеральная фракция Renew Europe.

Поддержка этих групп гарантирует необходимое количество голосов для принятия решения. Это позволит Еврокомиссии привлекать деньги на международных рынках под гарантии долгосрочного бюджета ЕС.

Почему это важно

Спешка с голосованием обусловлена ​​критической ситуацией: без этого кредита Украина рисковала остаться без средств уже до апреля. Такая финансовая дыра стала бы катастрофой для военных усилий страны на фоне продолжающихся мирных переговоров при посредничестве США.

Ранее голосование планировалось на 24 февраля - к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России, однако теперь оно состоится во время ближайшей пленарной сессии в среду.

Кредит для Украины

Напомним, ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш из кредитного пакета в 90 млрд евро может поступить в Украину уже в начале апреля.

Пакет финансовой помощи рассчитан на 2026-2027 годы.

