Германия арестовала украинца за подготовку диверсий на железной дороге по заказу РФ
В Германии взяли под стражу экстрадированного из Швейцарии украинца, которого обвиняют в подготовке диверсий на железной дороге по заказу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Согласно данным следствия, обвиняемый с двумя сообщниками якобы согласились осуществить поджоги и взрывы грузовых перевозок в Германии. Отмечается, что заказчики диверсий, предположительно, связаны с Россией.
Издание пишет, что украинцы собирались отправлять из Германии в Украину посылки со взрывными или зажигательными устройствами. Во время транспортировки те должны были бы загораться.
В марте один из обвиняемых отправил в Кельне две пробные посылки, которые были оборудованы GPS-трекерами. Расследование показало, что заказчиком был человек, которого впоследствии доставили в Карлсруэ.
Генеральный прокурор принял решение о его аресте в середине мая в швейцарском кантоне Тургау. Через семь месяцев мужчина был доставлен в Германию.
Двое сообщников, которых в мае также арестовали в Кельне и Констанце, несколько месяцев назад предстали перед следственным судьей Федерального суда Германии. Сейчас они находятся под стражей.
Диверсия на польской железной дороге
Напомним, в середине ноября в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на ключевом маршруте к границе с Украиной. Как выяснилось, пути были повреждены из-за взрыва.
Отмечается, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.
Польские правоохранители установили лиц, причастных к актам диверсии на железной дороге. Ими оказались два гражданина Украины, завербованные российскими шпионами в Европе - Евгений Иванов и Александр Кононов.
Обоим удалось сбежать в Беларусь, поэтому окружной суд в Варшаве выдал ордера на их арест.