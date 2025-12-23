ua en ru
Німеччина заарештувала українця за підготовку диверсій на залізниці на замовлення РФ

Німеччина, Вівторок 23 грудня 2025 18:47
Німеччина заарештувала українця за підготовку диверсій на залізниці на замовлення РФ Фото: українці мали влаштовувати диверсії на залізниці за допомогою вибухівки у посилках (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Німеччині взяли під варту екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Згідно з даними слідства, обвинувачений з двома спільниками нібито погодилися здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині. Зазначається, що замовники диверсій, імовірно, пов'язані з Росією.

Видання пише, що українці збиралися відправляти з Німеччини до України посилки з вибуховими або запальними пристроями. Під час транспортування ті мали б спалахувати.

У березні один з обвинувачених відправив у Кельні дві пробні посилки, які були обладнані GPS-трекерами. Розслідування показало, що замовником був чоловік, якого згодом доставили до Карлсруе.

Генеральний прокурор ухвалив рішення щодо його арешту в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. Через сім місяців чоловіка було доставлено до Німеччини.

Двоє спільників, яких у травні також заарештували в Кельні та Констанці, кілька місяців тому постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Наразі вони перебувають під вартою.

Диверсія на польській залізниці

Нагадаємо, у середині листопада в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на ключовому маршруті до кордону з Україною. Як з'ясувалося, колії були пошкоджені через вибух.

Зазначається, що російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників в Україну.

Польські правоохоронці встановили осіб, причетних до актів диверсії на залізниці. Ними виявилися два громадянина України, завербовані російськими шпигунами у Європі - Євгеній Іванов та Олександр Кононов.

Обом вдалося втекти до Білорусі, тому окружний суд у Варшаві видав ордери на їх арешт.

