Новые правила военной службы в Германии: регистрация обязательна, служба - добровольная

Германия, Пятница 14 ноября 2025 06:15
UA EN RU
Фото: немецкие военные (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Правящая коалиция в Германии согласовала реформу военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новый компромиссный вариант, согласованный партиями коалиции, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин в возрасте от 18 лет. Также обязательным будет заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

С 1 января 2026 года Германия будет требовать от всех мужчин регистрироваться для потенциального прохождения военной службы. При этом военная служба сначала будет оставаться добровольной при условии, что достаточное количество мужчин согласится пойти добровольцами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что Европа рассчитывает на Германию "не только в плане финансов, оружия и закупок, но и в плане личного состава".

После заключения соглашения по реформе военной службы партиями правящей коалиции глава Министерства обороны выразил уверенность в том, "что все будет хорошо", и вновь назвал добровольную службу "привлекательной" концепцией.

Воинская обязанность по необходимости

Если необходимое количество военнослужащих не будет достигнуто за счет добровольцев, парламент ФРГ может ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости".

"Это означает, что в случае введения обязательной военной службы при отборе призывников будет применяться целый ряд критериев", - рассказал Писториус.

Среди оснований для освобождения от призыва в армию: наличие двух братьев, которые проходят основную военную службу, работа в полиции, служба в гражданской обороне, отказ по соображениям совести.

К 2035 году численность Вооруженных сил Германии должна вырасти до 260 тысяч солдат (это на 80 тысяч больше, чем сейчас), а резервистов - до 200 тысяч. Если эта цель не будет достигнута, будет восстановлена обязательная военная служба, для чего нужно будет принять отдельный закон.

Готовность Германии к войне

РБК-Украина писало о том, что Бундесвер уже предпринимал шаги для улучшения имиджа армии - повышал зарплаты, оплачивал получение водительских прав и другие программы поддержки.

В то же время в Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне. Бундесвер опубликовал пессимистический отчет. По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.

Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.

