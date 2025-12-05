ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Добровольная или обязательная? В Германии приняли новые правила службы в армии с 18 лет

Германия, Пятница 05 декабря 2025 18:30
UA EN RU
Добровольная или обязательная? В Германии приняли новые правила службы в армии с 18 лет Фото: немецкие военные (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Немецкий парламент одобрил новую программу добровольной службы для 18-летних. Мужчины обязаны будут пройти анкетирование и медицинский осмотр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Закон направлен на укрепление Бундесвера и обороноспособности Германии после полномасштабного вторжения России в Украину. Министр обороны Борис Писториус пояснил, что медицинские осмотры помогут оперативно определять, кто готов к защите страны в случае угрозы.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 182 000 военных, а реформа предусматривает увеличение численности на 20 000 в течение следующего года и до 260 000 солдат из 200 000 резервистов к началу 2030-х годов.

Хотя служба остается добровольной, парламент оставил за собой право ввести обязательную службу, если добровольцев будет недостаточно или ухудшится ситуация с безопасностью.

Программа предусматривает высокие стимулы для добровольцев, включая зарплату около 2600 евро в месяц.

Обязательная военная служба в Германии была отменена в 2011 году во времена Ангелы Меркель. После этого численность армии значительно сократилась, а страна стала зависимой от небольшого числа профессиональных военных.

Новые правила вызвали массовые протесты школьников и студентов в более чем 90 городах Германии, которые выступают против службы и заявляют, что война разрушает перспективы молодого поколения.

Похожие шаги предпринимают и другие европейские страны: Франция в прошлом месяце объявила о 10-месячной добровольной подготовке для 18-19-летних, внедряя ее после 25 лет после отмены обязательной службы.

Мы ранее писали о новых правилах военной службы в Германии. Реформа была согласована партиями коалиции и предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин в возрасте от 18 лет.

РБК-Украина сообщало, что Бундесвер уже принимал меры для улучшения имиджа армии, в частности повышал заработные платы, оплачивал обучение на водительские права.

В частности, Бундесвер обнародовал пессимистический отчет, который показал, что Германия пока не готова к потенциальному конфликту, в частности ее медицинская система и другие ключевые сферы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундестаг служба в армії
Новости
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне