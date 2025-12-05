Добровольная или обязательная? В Германии приняли новые правила службы в армии с 18 лет

Немецкий парламент одобрил новую программу добровольной службы для 18-летних. Мужчины обязаны будут пройти анкетирование и медицинский осмотр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Закон направлен на укрепление Бундесвера и обороноспособности Германии после полномасштабного вторжения России в Украину. Министр обороны Борис Писториус пояснил, что медицинские осмотры помогут оперативно определять, кто готов к защите страны в случае угрозы.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 182 000 военных, а реформа предусматривает увеличение численности на 20 000 в течение следующего года и до 260 000 солдат из 200 000 резервистов к началу 2030-х годов.

Хотя служба остается добровольной, парламент оставил за собой право ввести обязательную службу, если добровольцев будет недостаточно или ухудшится ситуация с безопасностью.

Программа предусматривает высокие стимулы для добровольцев, включая зарплату около 2600 евро в месяц.

Обязательная военная служба в Германии была отменена в 2011 году во времена Ангелы Меркель. После этого численность армии значительно сократилась, а страна стала зависимой от небольшого числа профессиональных военных.

Новые правила вызвали массовые протесты школьников и студентов в более чем 90 городах Германии, которые выступают против службы и заявляют, что война разрушает перспективы молодого поколения.

Похожие шаги предпринимают и другие европейские страны: Франция в прошлом месяце объявила о 10-месячной добровольной подготовке для 18-19-летних, внедряя ее после 25 лет после отмены обязательной службы.