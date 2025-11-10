В Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне: нехватка медикаментов и не только

Бундесвер опубликовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось - Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

В Бундесвере указали на "слабые места"

Специальный отчет Бундесвера, подготовленный 200 экспертами (включая военных и медиков), дает первую мрачную оценку готовности к ЧП и указывает на неотложные шаги, которые нужно сделать.

По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.

Ожидается также рост инфекционных заболеваний в случае возможного вторжения и дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов. Также следует готовиться к целенаправленным атакам противника на больницы и медиков.

Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.

Что рекомендуют специалисты