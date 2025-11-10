В Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне: нехватка медикаментов и не только
Бундесвер опубликовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось - Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
В Бундесвере указали на "слабые места"
Специальный отчет Бундесвера, подготовленный 200 экспертами (включая военных и медиков), дает первую мрачную оценку готовности к ЧП и указывает на неотложные шаги, которые нужно сделать.
По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.
Ожидается также рост инфекционных заболеваний в случае возможного вторжения и дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов. Также следует готовиться к целенаправленным атакам противника на больницы и медиков.
Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.
Что рекомендуют специалисты
- Защита больниц, аптек и производителей лекарств от мародерства и разрушений; лечебные помещения - под землю;
- Использовать школы и спортзалы как пункты сбора раненых;
- Обучение студентов-медиков оказанию помощи при военных ранениях и триажу;
- Уменьшение бюрократии в больницах для лечения на 20-25% больше пациентов;
- Восстановление производства критических лекарств в пределах ЕС;
- Запас критических медикаментов и медицинских материалов;
- Использование запасов крови из других регионов для предотвращения дефицита;
- Упрощение требований к упаковке и инструкций лекарств;
- Проведение больше учений между военными и гражданскими;
- Создание оперативной системы здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.
Германия готовится к возможной войне
Напомним, накануне министр обороны Германии Борис Писториус призвал сделать страну "готовой к войне" на фоне роста угрозы со стороны России.
Министр подчеркнул, что ФРГ должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.
Также РБК-Украина сообщало, что Германия изучает ход вторжения России в Украину, чтобы не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.