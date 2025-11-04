Германия обсуждает возвращение призыва в армию, - The Times
В Германии усиливаются споры вокруг возможного возвращения призыва и поиска новых путей для пополнения армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.
В стране уже несколько недель обсуждают, как восполнить нехватку военных кадров. Правительство хочет найти до 80 тысяч дополнительных рекрутов, чтобы к 2035 году достичь цели НАТО — 260 тысяч активных военнослужащих.
Министр обороны Борис Писториус ранее сообщил, что с января каждый 18-летний гражданин Германии получит анкету, где будет указано, готов ли он проходить службу в течение как минимум шести месяцев.
Эта мера должна добавить несколько тысяч добровольцев к тем 10 тысячам, которые ежегодно вступают в армию.
А с середины 2027 года всех юношей обяжут проходить отбор, хотя сама служба останется добровольной.
Призыв или лотерея: что обсуждают в Германии
Несмотря на усилия властей, эксперты сомневаются, что анкетирование решит проблему нехватки кадров.
В парламенте и СМИ активно обсуждаются варианты — от возвращения обязательного призыва до введения лотереи, как в Дании.
Под хэштегом Wehrpflicht (воинская повинность) в немецких соцсетях появились тысячи роликов, некоторые из которых набрали миллионы просмотров.
"По моему мнению, все должно быть добровольным, потому что никто не может быть вынужден, в худшем случае, убивать другого человека", — сказала 19-летняя Гелена Клир, проходящая волонтёрскую службу в начальной школе.
Молодежь против, общество разделено
Согласно опросу Forsa, более половины граждан Германии поддерживают идею призыва, однако среди молодёжи 63% выступают против. Модель лотереи вызывает ещё большее неприятие — 76% респондентов не одобряют этот способ отбора.
Ожидалось, что новый план представят в октябре, однако Социал-демократическая партия (СДПГ) отозвала поддержку за несколько минут до пресс-конференции, и проект провалился.
18-летний председатель Федеральной конференции учащихся Квентин Гертнер заявил, что власти игнорируют мнение молодого поколения:
"Нельзя требовать от нас чего-то и не хотеть с нами разговаривать", — подчеркнул он.
После окончания университета Гертнер планирует пройти базовую военную подготовку, но при этом отмечает: "Если будет введен призыв, я буду служить своей стране. Однако понимаю тех, кто сомневается, когда государство снова и снова забывает о молодых людях".
Армия пытается стать привлекательнее
Бундесвер уже предпринимал шаги для улучшения имиджа армии — повышал зарплаты, оплачивал получение водительских прав и другие программы поддержки.
После критики со стороны молодёжных организаций министр обороны лично встретился с Гертнером и пригласил его на консультации по законопроекту, которые пройдут на следующей неделе.
Напоминаем, что на фоне продолжающейся агрессии России Германия усиливает оборонный потенциал, стремясь закрепить за собой роль одного из ведущих гарантов безопасности в Европе.
