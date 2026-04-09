"Кислород для армии": Зеленский сказал, что будет с кредитом на 90 млрд от ЕС

16:07 09.04.2026 Чт
2 мин
Президент назвал два варианта развития событий
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "точно разблокирует" кредит от ЕС в размере 90 млрд евро.

Об этом Зеленский заявил во время Конгресса местных и региональных властей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.Live.

Глава государства подчеркнул, что "90 млрд помощи точно разблокируем", и добавил, что эти деньги - "наша жизнь, это "кислород" для армии".

"Разблокируем вопрос 45 млрд транша первого на этот год. Мы понимаем, для нас это, ну, для нас это жизнь. Кислород для нашей армии, потому что это в принципе все технологическое внутреннее производство базируется на этой сумме почти 30 млрд, там 28", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина или добьется снятия блокировки, или найдет альтернативные решения.

Кредит для Украины

Напомним, Украина не может получить 90 млрд евро кредита от Евросоюза, поскольку процедурное решение для передачи денег блокирует Венгрия. Венгерские власти поставили Киеву ультиматум - деньги поступят только после того, как поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновятся.

Отметим, Швеция открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Европейского совета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Подробнее о том, что происходило вчера в Брюсселе, на что надеется ЕС и есть ли "план Б", - читайте в материале РБК-Украина.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой