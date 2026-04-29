Германия назначит нового посла в Украине
Германия определила кандидатуру нового посла в Украине - им станет высокопоставленный дипломат НАТО Борис Руге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPIEGEL.
По информации издания, Руге, который сейчас занимает должность заместителя генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, должен возглавить дипломатическую миссию Германии в Киеве.
Одобрение этого назначения на заседании правительства Германии в среду считается формальностью.
Что известно о Борисе Руге
64-летний дипломат имеет значительный опыт международной работы. Ранее он занимал должности заместителя председателя Мюнхенской конференции по безопасности, работал в посольстве Германии в Вашингтоне, а также был послом в Саудовской Аравии.
В НАТО Руге отвечает за политические вопросы, в частности сотрудничество с партнерами, включая Украину, политику в отношении России, а также контроль над вооружениями и нераспространение.
Что еще меняется
По данным SPIEGEL, изменения коснутся и других дипломатических должностей. В частности, в НАТО может перейти Кристиан Бак, который сейчас работает в МИД Германии.
Также планируется усиление немецкого присутствия в Украине, в частности на уровне военного сотрудничества и инвестиций в оборонный сектор.
В то же время Германия продолжает системно усиливать военную поддержку Украины. Ранее в этом месяце министр обороны Борис Писториус объявил о пакете помощи для противовоздушной обороны, который должен обеспечить долгосрочную защиту украинского неба.
Кроме этого, Киев и Берлин договорились развивать дальнобойные способности ВСУ. Речь идет о создании совместного оборонного предприятия, которое позволит Украине эффективнее наносить удары на большие расстояния.