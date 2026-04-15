ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рассчитанный на годы: Писториус рассказал подробности о пакете поддержки ПВО Украины

20:59 15.04.2026 Ср
2 мин
Писториус сообщил, что отношения Киева и Берлина вышли на новый уровень
aimg Антон Корж
Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

Новый пакет оборонной помощи от Германии направлен прежде всего на усиление украинской противовоздушной обороны. Он рассчитан на несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр обороны Германии Борис Писториус сделал после завершения заседания "Рамштайна".

Читайте также: Taurus не будет. Мерц больше не видит смысла давать ракеты Украине

Писториус отметил, что пакет включает сотни ракет к системам противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставляться в течение следующих четырех лет. Также Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

"Также профинансируем дополнительные дальнобойные дроны, которые будут производиться в Украине. И мы смотрим в будущее: мы решили совместно развивать и производить системы средней и большой дальности", - сказал он.

Писториус добавил, что в последние годы отношения Украины и Германии значительно углубились. Теперь это взаимовыгодное стратегическое партнерство, а не только военная поддержка Берлином Киева.

В то же время недальновидные действия некоторых стран привели к тому, что казна российского диктатора Владимира Путина начала наполняться из-за событий на Ближнем Востоке. А переговоры о мире фактически остановлены.

"Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину", - резюмировал Писториус.

Отметим, чуть ранее Писториус сообщал, что Германия усиливает возможности Украины наносить удары на дальние расстояния. Это стало возможным благодаря созданию нового совместного предприятия.

Также 14 апреля стало известно, что Украина и Германия согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро. Он предусматривает, что Германия передаст Украине сотни ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Отметим, кроме получения оружия, Киев сейчас работает над изменением логики работы самого "Рамштайн". Реформа формата необходима для того, чтобы каждая страна-участница имела четкое понимание своих конкретных вкладов в долгосрочную обороноспособность Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина ПВО Военная помощь Встреча Рамштайн
Новости
Аналитика
