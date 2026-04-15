Рассчитанный на годы: Писториус рассказал подробности о пакете поддержки ПВО Украины
Новый пакет оборонной помощи от Германии направлен прежде всего на усиление украинской противовоздушной обороны. Он рассчитан на несколько лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр обороны Германии Борис Писториус сделал после завершения заседания "Рамштайна".
Писториус отметил, что пакет включает сотни ракет к системам противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставляться в течение следующих четырех лет. Также Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
"Также профинансируем дополнительные дальнобойные дроны, которые будут производиться в Украине. И мы смотрим в будущее: мы решили совместно развивать и производить системы средней и большой дальности", - сказал он.
Писториус добавил, что в последние годы отношения Украины и Германии значительно углубились. Теперь это взаимовыгодное стратегическое партнерство, а не только военная поддержка Берлином Киева.
В то же время недальновидные действия некоторых стран привели к тому, что казна российского диктатора Владимира Путина начала наполняться из-за событий на Ближнем Востоке. А переговоры о мире фактически остановлены.
"Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину", - резюмировал Писториус.
Отметим, чуть ранее Писториус сообщал, что Германия усиливает возможности Украины наносить удары на дальние расстояния. Это стало возможным благодаря созданию нового совместного предприятия.
Также 14 апреля стало известно, что Украина и Германия согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро. Он предусматривает, что Германия передаст Украине сотни ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.
Отметим, кроме получения оружия, Киев сейчас работает над изменением логики работы самого "Рамштайн". Реформа формата необходима для того, чтобы каждая страна-участница имела четкое понимание своих конкретных вкладов в долгосрочную обороноспособность Украины.