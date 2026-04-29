ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина призначить нового посла в Україні

17:15 29.04.2026 Ср
2 хв
Дипломатичну місію очолить чинний заступник генсека НАТО
aimg Марія Науменко
Німеччина призначить нового посла в Україні Фото: Борис Руге (Getty Images)

Німеччина визначила кандидатуру нового посла в Україні - ним стане високопоставлений дипломат НАТО Борис Руге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPIEGEL.

За інформацією видання, Руге, який наразі обіймає посаду заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, має очолити дипломатичну місію Німеччини в Києві.

Схвалення цього призначення на засіданні уряду Німеччини в середу вважається формальністю.

Що відомо про Бориса Руге

64-річний дипломат має значний досвід міжнародної роботи. Раніше він обіймав посади заступника голови Мюнхенської конференції з безпеки, працював у посольстві Німеччини у Вашингтоні, а також був послом у Саудівській Аравії.

У НАТО Руге відповідає за політичні питання, зокрема співпрацю з партнерами, включаючи Україну, політику щодо Росії, а також контроль над озброєннями і нерозповсюдження.

Що ще змінюється

За даними SPIEGEL, зміни торкнуться й інших дипломатичних посад. Зокрема, у НАТО може перейти Крістіан Бак, який нині працює у МЗС Німеччини.

Також планується посилення німецької присутності в Україні, зокрема на рівні військового співробітництва та інвестицій у оборонний сектор.

Водночас Німеччина продовжує системно посилювати військову підтримку України. Раніше цього місяця міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги для протиповітряної оборони, який має забезпечити довгостроковий захист українського неба.

Крім цього, Київ і Берлін домовилися розвивати далекобійні спроможності ЗСУ. Йдеться про створення спільного оборонного підприємства, яке дозволить Україні ефективніше завдавати ударів на великі відстані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Україна Дипломатичні відносини
Новини
Аналітика
