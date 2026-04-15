ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Писториус заинтриговал усилением дальнобойных возможностей Украины

16:34 15.04.2026 Ср
2 мин
Две страны договорились создать совместное предприятие
aimg Иван Носальский
Писториус заинтриговал усилением дальнобойных возможностей Украины Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Германия усиливает возможности Украины наносить удары на дальние расстояния. Это возможно благодаря созданию нового совместного предприятия.

Как передает РБК-Украина, об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Читайте также: Taurus не будет. Мерц больше не видит смысла давать ракеты Украине

По его словам, системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

"В то же время, мы усиливаем способность Украины осуществлять стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря немецко-украинскому сотрудничеству в области вооружения и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности", - подчеркнул немецкий министр.

Отдельно он добавил, что Германия передаст 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

"Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас", - подчеркнул Писториус.

Масштабный оборонный пакет Германии и Украины

Напомним, вчера, 14 апреля, стало известно, что Украина и Германия согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро.

Он предусматривает, что Германия передаст Украине сотни ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Также будет запущено совместное производство mid-strike дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Помощь Украине Война в Украине Дрони
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта