Эрдоган проведет переговоры с Путиным для продления "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет несколько раундов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для возобновления "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу" .

Он отметил, что Анкара продолжает контакты с Москвой, в том числе на уровне Министерств иностранных дел.

Эрдоган подчеркнул, что планирует обсудить с Путиным "зерновую сделку" как по телефону, так и в ходе его визита в Турцию.

По словам президента, Запад в свою очередь должен учесть ожидания российской стороны в этом вопросе.

"Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в том числе роста мировых цен на продовольствие, голод и новая волна миграции. Мы продолжим брать на себя инициативу, чтобы предотвратить подобное стечение обстоятельств", - заявил Эрдоган.

Он верит, что переговоры с Путиным помогут обеспечить продление "зерновой сделки".

"У него также есть определенные ожидания от западных стран, и те в свою очередь должны принять соответствующие меры", - сказал Эрдоган.

По его словам, продление соглашения будет во благо человечества.

Эрдоган заявил, что турецкая сторона приложит всевозможные усилия, в том числе дипломатические, для возобновления "зерновой сделки". При этом он выразил уверенность в том, что благодаря усилиям удастся обеспечить продление соглашения по "зерновому коридору".

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия объявила о выходе из "зерновой сделки" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом Кремль и так несколько месяцев не обеспечивал стабильную работу "зернового коридора". Он блокировал проверки кораблей и обстреливал зерновые терминалы одесских портов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую сделку" в трехстороннем формате.

В то же время Минобороны РФ пригрозило, что любые страны, направляющиеся в черноморские порты, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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