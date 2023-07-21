В России задержали террориста Гиркина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и заявление супруги Гиркина.

По ее словам, сегодня в квартиру Гиркина приехали представители Следственного комитета РФ. Именно они задержали террориста.

"Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и увезли в неизвестном направлении", - заявляет Регинская.

Она добавила, что Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм).

Тем временем российские СМИ сообщают, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнера".

Кто такой Гиркин

Игорь Гиркин (Стрелков) - военный преступник, бывший офицер ФСБ и "министр обороны ДНР". Он также причастен к авиакатастрофе рейса MH17 Малайзийских авиалиний, который российские боевики сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года. Гиркин объявлен в международный розыск.

В Украине также возбуждено несколько уголовных дел против российского террориста, а ГУР Минобороны пообещало 100 тысяч долларов за задержание Гиркина.

Следует отметить, что в последнее время Гиркин (Стрелков) начал активно критиковать российское военное руководство и диктатора Владимира Путина. Он обвинял их в провалах на фронте.

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