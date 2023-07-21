В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО

Американские сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь - представили проект резолюции по поддержке Сенатом Соединенных Штатов быстрого вступления Украины в НАТО.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook .

Так, резолюция призывает президента США сотрудничать с лидерами НАТО для разработки четкого, комплексного пути вступления Украины в НАТО.

Кроме того, в документе говорится, что Сенат считает вступление Украины в НАТО критически важным для предотвращения будущих войн, содействия миру и обеспечения будущей безопасности Европы и мира.

Отдельно резолюция подчеркивает поддержку со стороны Сената Соединенных Штатов правительства и народа Украины в "неспровоцированной войне, которая длится более 500 дней, тогда как они продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимой, свободной и демократической нацией".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал проект резолюции сенаторов важной новостью.

"Действительно, только это может надежно обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий. Чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности", - написал он в Twitter.

Результаты саммита в Вильнюсе

На саммите Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО. Однако страны-члены альянса согласовали совместное коммюнике относительно Украины, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в НАТО.

В частности, Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что за 48 часов до начала саммита в коммюнике не было упоминания о приглашении для Украины. Переговоры украинской стороны с партнерами изменили ситуацию.

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