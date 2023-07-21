Глава ЦРУ назвал слабые места РФ и заявил об оптимизме по контрнаступлению Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бернса, которое цитирует Bloomberg .

Соответствующее заявление директор Центрального разведывательного управления США сделал во время форума по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Он отметил, что смотрит оптимистично на контрнаступление украинских сил, согласно имеющимся разведданным. Бернс также сказал, что РФ страдает от "значительных структурных недостатков". Среди них низкий моральный дух, плохие генеральские качества и беспорядки среди политического и военного руководства.

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", - сказал он.

Глава ЦРУ также добавил, что мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина "разоблачил некоторые значительные недостатки в системе Путина".

"Для многих россиян, смотрящих это, привыкших к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, если ли у императора одежда, или по крайней мере почему он так долго одевается", - сказал главный разведчик США.

По его мнению, российский диктатор Путин будет пытаться скрыть, что он излишне реагирует на бунт.

По словам Бернса, мятеж стал "уникальной возможностью" для вербовки в России. ЦРУ недавно опубликовало в Telegram первое видео. Бернс отметил, что за неделю публикацию просмотрели 2,5 млн раз.

Бернс посещал Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс, по данным СМИ, не раз посещал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Однако его поездки всегда держат в секрете.

Недавно издание The Washington Post сообщило, что Бернс в начале июня тайно посетил Украину. Он встретился с Зеленским и высшим руководством украинской разведки, ему раскрыли планы по освобождению территории от оккупантов.

Президент Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг информацию о визитах Бернса. Он заявил, что их общение должно "быть за кадром".

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