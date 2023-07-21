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Суд отправил террориста Гиркина в СИЗО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Россия, Пятница 21 июля 2023 19:22
Суд отправил террориста Гиркина в СИЗО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Игорь Гиркин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский суд сегодня, 21 июля, отправил в СИЗО террориста Игоря Гиркина. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина до 18 сентября.

Дело касается призывов к экстремизму в интернете.

По российскому законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержание Гиркина

Напомним, сегодня, 21 июля, российские СМИ начали сообщать о задержании Гиркина.

Супруга бывшего главаря боевиков рассказала, что к нему в квартиру приехали представители Следственного комитета РФ, которые проводили задержание.

По ее словам, Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм). Его уже доставили в суд, прокурор просит об аресте.

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в России свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

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