ВСУ ликвидировали еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины достигли 240690 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. А также уничтожили 18 вражеских артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - 240690 (+680) человек ликвидировано;

танков - 4133 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 8080 (+15) ед;

артиллерийских систем - 4610 (+18);

РСЗО - 692 ед;

средства ПВО - 440 (+7) ед;

самолетов – 315 ед;

вертолетов - 310 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3933 (+15);

крылатые ракеты - 1298 (+5);

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7145 (+11) ед;

специальная техника - 686 (+1).

Потери России в Украине

Следует отметить, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.