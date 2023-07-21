ВСУ ликвидировали еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне против Украины достигли 240690 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. А также уничтожили 18 вражеских артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 240690 (+680) человек ликвидировано;
- танков - 4133 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 8080 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 4610 (+18);
- РСЗО - 692 ед;
- средства ПВО - 440 (+7) ед;
- самолетов – 315 ед;
- вертолетов - 310 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3933 (+15);
- крылатые ракеты - 1298 (+5);
- корабли /катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7145 (+11) ед;
- специальная техника - 686 (+1).
Потери России в Украине
Следует отметить, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.
Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
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