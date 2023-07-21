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ВСУ ликвидировали еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

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Украина, Пятница 21 июля 2023 08:11
ВСУ ликвидировали еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери врага Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне против Украины достигли 240690 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. А также уничтожили 18 вражеских артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 240690 (+680) человек ликвидировано;
  • танков - 4133 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 8080 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 4610 (+18);
  • РСЗО - 692 ед;
  • средства ПВО - 440 (+7) ед;
  • самолетов – 315 ед;
  • вертолетов - 310 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3933 (+15);
  • крылатые ракеты - 1298 (+5);
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7145 (+11) ед;
  • специальная техника - 686 (+1).

Потери России в Украине

Следует отметить, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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