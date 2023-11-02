Сердце Европы в Украине. Бербок анонсировала позитивный сигнал по вступлению в ЕС

Украину вероятно ожидает позитивный сигнал со стороны страны-членов Европейского союза во время саммита ЕС в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок во время конференции по расширению Европейского союза.

"Сердце Европы бьется в Киеве... Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал", - заявила Бербок.

Ожидается, что во время саммита Европейского союза, который состоится уже в декабре текущего года, лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос возможного начала переговоров с Украиной о ее интеграции в блок. Это произойдет на основе оценки Европейской комиссии по выполнению Киевом кандидатских критериев, которую обнародуют уже 8 ноября.

Как отметила министр, движение в ЕС требует много усилий от стран-кандидатов, в связи с чем она понимает насколько этот процесс является тяжелым для Украины, которая находится в войне.

"Поэтому так важно, сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", - добавила она.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. В настоящее время страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Как отмечал лидер страны Владимир Зеленский, Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году. Между тем, как пишет Politico, уже 8 ноября Европейская комиссия опубликует отчет с рекомендацией о начале диалога о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.