США готовят новый пакет помощи Украине. Reuters рассказало, что получат ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что в пакет помощи не будут входить дополнительные ракеты ATACMS.

В пакет помощи войдут боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских дронов на сумму около 300 миллионов долларов.

Средства на эти боеприпасы поступают из программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не из запасов оружия в США.

Что еще передадут Украине

Остальная часть обещанных вооружений на сумму 125 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитных ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105 и 155-миллиметровую артиллерию;

противотанковые системы TOW;

противопехотные мины "Клеймор";

стрелковое оружие;

дюжина грузовиков.

Сколько денег в США остается для помощи Украине

Reuters пишет, что администрация Байдена по-прежнему располагает около 5 миллиардов долларов, предоставленных Конгрессом президентскими полномочиями по сокращению вооружений, после того, как в июне Пентагон обнаружил, что он переоценил стоимость поставок оружия в Украину из-за ошибки в бухгалтерском учете на 6,2 миллиарда долларов.

По словам чиновников, пакет все еще находится на стадии доработки и может измениться.

Помощь от США

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Потом новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Сегодня сообщалось, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.