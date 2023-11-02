БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В новый военный пакет вошли:
- 12 бронетранспортеров (название неизвестно);
- 7 разведдронов Primoco ONE;
- 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
- 5 надводных дронов;
- 10 тысяч очков безопасности;
- 32 терминалы для спутниковой связи;
- PCB-принтер (3D);
- 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
- 12 грузовиков типа MAN TGS.
Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.
Помощь Германии
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.
Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.
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