БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

12 бронетранспортеров (название неизвестно);

7 разведдронов Primoco ONE;

2 защитные системы AMPS для вертолетов;

5 надводных дронов;

10 тысяч очков безопасности;

32 терминалы для спутниковой связи;

PCB-принтер (3D);

5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;

12 грузовиков типа MAN TGS.

Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.